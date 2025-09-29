Doble actividad por la llegada de la primavera

En el Multiespacio El Alto, la Dirección del Deportes del Distrito Alto Comedero realizó en simultáneo dos actividades tendientes a promocionar el encuentro y los hábitos saludables. Por un lado, el evento "Bienvenida Primavera", del que participaron los 12 centros deportivos del distrito, que consistió en clases de ritmos y la elección reina. Por otro lado, una clínica de Básquet 3x3, a modo de preparación de deportistas e instructores para un evento a nivel ciudad que está organizando la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Al respecto, el director de Deportes del Distrito Alto Comedero, Benicio Ruiz, resumió: "Tuvimos en Multiespacio el evento denominado Bienvenida Primavera, organizado por el equipo de Móvil Gym de la Dirección General de Deportes. Al término de la clase de ritmo los centros deportivos eligieron una reina por la primavera; participaron 12 candidatas, la idea no es tanto elegir la belleza sino con la onda, la calidad de persona, el compañerismo y entender bien el mensaje que venimos pregonando a través de las actividades de los centros deportivos".

A esto agregó: "Paralelamente, en el Polideportivo, organizamos una clínica de Básquet 3x3, algo nuevo para nosotros, que si bien tenemos la disciplina en general, estamos implementando esta modalidad porque se viene una importante movida del 3x3 a través de la Dirección General de Deportes; nuestros profes están capacitando, no solamente a los chicos sino a otros profesores que se sumarán a este evento".