25 de Septiembre, Jujuy, Argentina
MPA
Poder Judicial
Rinconadillas
Agua Potable Jujuy
Infraesrtuctura
Thiago Medina
La Justicia lo considera femicidio

La causa para esclarecer el triple crimen narco cambió de fiscal

El expediente pasó a manos de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas. Nuevo impulso para la investigación

Jueves, 25 de septiembre de 2025 19:47

A finales de la tarde de este martes, la Fiscalía General de La Matanza, conducida por Patricia Ochoa, decidió un cambio crucial en el expediente que investiga el triple crimen cometido en Florencio Varela. La causa, inicialmente investigada por el fiscal Gastón Dupláa, pasó a manos de la UFI de Homicidios de la jurisdicción, a cargo del fiscal Adrián Arribas en el actual turno. El cambio, que se produce luego de que los cuatro detenidos por el caso se negaran a declarar, ocurre por una cuestión de competencia. La calificación del caso, por el momento, es la de homicidio agravado.

Tras recibir la orden, Arribas requirió el expediente completo a su colega Dupláa y citó a su despacho al comisario Flavio Marino, jefe de la DDI de La Matanza, que lleva adelante las tareas de campo. Ahora, Arribas aguarda los archivos para ordenar una batería de medidas y darle un nuevo impulso al caso, en medio de los velatorios de las víctimas, Brenda, Morena y Lara.

La UFI de Homicidios de La Matanza, con un amplio diálogo con varias fuerzas de seguridad, incluye también a los fiscales Claudio Fornaro y Diego Rulli y tiene una larga historia de capturas exitosas en casos calientes.

Miguel Ángel Villanueva, indocumentado en Argentina y de nacionalidad peruana, fue imputado por su pareja por el delito de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. Los asesinatos de Brenda, Morena y Lara son, oficialmente, considerados femicidios. Los dos detenidos restantes, que limpiaban la escena del crimen, fueron acusados de encubrimiento agravado. Todos quedaron detenidos tras un pedido del fiscal Dupláa.

Noticia en Desarrollo...

