Hermosa tarde en la exposición de carrozas

En una jornada calurosa, la Ciudad Cultural se colmó de jujeños que se acercaron a disfrutar de la exposición de carrozas y carruajes, trabajos que ya habían brillado en los tradicionales desfiles.

Este domingo, desde las 14, la comunidad pudo recorrer el predio y apreciar de cerca la creatividad y el esfuerzo de los estudiantes, quienes cuidaron hasta el más mínimo detalle en cada una de sus obras.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue el ingenioso uso de materiales reciclados —como latas, discos, botellas y tapas— combinados con técnicas artesanales que aportaron un valor único. Tal es el caso de la carroza de la Escuela de Educación Técnica N.° 1 “Gral. Manuel Belgrano”. Leila y Leonel, dos de sus estudiantes, contaron que trabajaron con lana de llama y oveja aplicando técnicas de tejido, además de utilizar fieltro en la confección de animales, lo que permitió lograr un pelaje realista y lleno de vida.

La exposición no solo fue una muestra de color y alegría, sino también una oportunidad para valorar el talento, la innovación y el compromiso de los jóvenes jujeños con una tradición que cada año sigue creciendo y renovando ideas.