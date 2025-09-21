Encuesta en ocho localidades

La Dirección Provincial de Estadística y Censos lleva adelante la Encuesta Permanente de Hogares y la Encuesta Permanente de Hogares-Resto Urbano Provincial, que son de gran importancia para conocer la realidad de los hogares.

Entre julio y diciembre del presente año se realiza la EPH-RUP, que es organizado a nivel nacional por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y en las provincias es coordinado por las Oficinas Provinciales de Estadística, para el caso de Jujuy la Dipec.

El objetivo de la EPH-RUP es obtener datos acerca de las características sociales, demográficas y económicas de las personas y las condiciones de los hogares, como por ejemplo cantidad de quienes trabajan o buscan trabajo, nivel educativo, condición de migración y situación de la vivienda donde reside. Esta información es de relevancia para identificar prioridades y diseñar políticas públicas eficaces.

La encuesta se realiza en localidades de más de 2 mil habitantes. En la provincia de Jujuy el operativo del relevamiento se lleva a cabo en las localidades de Perico, Aguas Calientes, San Pedro de Jujuy, Santa Clara, El Piquete, Libertador General San Martín, Caimancito y Abra Pampa.

La encuesta es confidencial y la información ofrecida por las personas encuestadas se encuentra protegida por la Ley Nacional N° 17.622.

Los encuestadores y supervisores se encuentran debidamente acreditados y la identidad se verifica mediante el carnet otorgado o a través de los canales de contacto institucional de la Dipec.

Para verificar, las vías de contacto oficial son el teléfono 3884221320 y/o www.dipec.jujuy.gob.ar/resto-urbano-provincial-rup/.