°
21 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Jubilados rurales
Automovilismo
seccional 48º
Concejo Deliberante de Perico
pedestrismo
PRIMERA NACIONAL
Siniestro Vial
Cocaína
Seccional 6º
Onda Estudiantil 2025
Jubilados rurales
Automovilismo
seccional 48º
Concejo Deliberante de Perico
pedestrismo
PRIMERA NACIONAL
Siniestro Vial
Cocaína
Seccional 6º
Onda Estudiantil 2025

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1520.00

3884873397
PUBLICIDAD
Dipec

Encuesta en ocho localidades

Se trata de la EPH Resto Urbano Provincial, que realiza la Dipec.

Domingo, 21 de septiembre de 2025 00:00
Imagen ilustrativa.

La Dirección Provincial de Estadística y Censos lleva adelante la Encuesta Permanente de Hogares y la Encuesta Permanente de Hogares-Resto Urbano Provincial, que son de gran importancia para conocer la realidad de los hogares.

Entre julio y diciembre del presente año se realiza la EPH-RUP, que es organizado a nivel nacional por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y en las provincias es coordinado por las Oficinas Provinciales de Estadística, para el caso de Jujuy la Dipec.

El objetivo de la EPH-RUP es obtener datos acerca de las características sociales, demográficas y económicas de las personas y las condiciones de los hogares, como por ejemplo cantidad de quienes trabajan o buscan trabajo, nivel educativo, condición de migración y situación de la vivienda donde reside. Esta información es de relevancia para identificar prioridades y diseñar políticas públicas eficaces.

La encuesta se realiza en localidades de más de 2 mil habitantes. En la provincia de Jujuy el operativo del relevamiento se lleva a cabo en las localidades de Perico, Aguas Calientes, San Pedro de Jujuy, Santa Clara, El Piquete, Libertador General San Martín, Caimancito y Abra Pampa.

La encuesta es confidencial y la información ofrecida por las personas encuestadas se encuentra protegida por la Ley Nacional N° 17.622.

Los encuestadores y supervisores se encuentran debidamente acreditados y la identidad se verifica mediante el carnet otorgado o a través de los canales de contacto institucional de la Dipec.

Para verificar, las vías de contacto oficial son el teléfono 3884221320 y/o www.dipec.jujuy.gob.ar/resto-urbano-provincial-rup/.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD