Se siguen sumando nombres

El colegio Católico Cristo Rey de la ciudad de Perico el viernes eligió reina a Florencia Ibáñez. Son sus princesas Rocío Malevich Subia y Sofía Villena. Además, eligieron al chico 10. Él es Benjamin Reynoso. Mister elegancia fue elegido Benjamín Vaca y Mister simpatía Leonel Sánchez.

COLEGIO CRISTO REY | LA REINA FLORENCIA IBÁÑEZ JUNTO A ROCÍO MALEVICH SUBIA, SOFÍA VILLENA Y BENJAMIN REYNOSO

San José Patrono

SAN JOSÉ PATRONO | LA REINA ZOE VILLOLDO TEJERINA JUNTO A FLORENCIA CAIHUARA, GUADALUPE LARA Y TOMÁS SEGOVIA.

El colegio San José Patrono la tarde del viernes se vistió de fiesta. Zoe Villoldo Tejerina fue proclamada soberana de esta institución de la ciudad de Perico. Sus princesas son Florencia Caihuara y Guadalupe Lara. Al igual que las demás instituciones, también se eligió al Chico 10 que participará de la elección departamental: él es Tomás Segovia.

San Patricio

SAN PATRICIO | ALFONSINA MATEO JUNTO A JOCELYN BURGOS Y ANGELINA ALBERTINI.

El colegio San Patricio también en la tarde del viernes eligió a su nueva representante, ella es Alfonsina Mateo. Esta tradicional institución periqueña nombró también a Jocelyn Burgos como primera princesa y la acompaña como segunda princesa Angelina Albertini. En tanto, las damas de honor son María Cruz y Nara Farfán.

Secundario 7

COLEGIO SECUNDARIO Nº 7 “MAESTRO MARIO HUMBERTO PÉREZ” DE PERICO | LA REINA LUA CAPRA MEALLA, EL CHICO 10 LIONEL CHURQUINA, PRINCESAS Y PAJES.

El colegio Secundario Nº 7 "Maestro Mario Humberto Pérez" de la ciudad de Perico suma un nuevo nombre. Este estudiantado estará representado por Lua Capra Mealla. El Chico 10 es Lionel Churquina.

Secundario 68

El colegio Secundario Nº 68 de Perico coronó a Estefanía Piaggesi como su flamante soberana y Ezequiel Colque fue elegido como Chico 10.

Ambos estarán presentes en la elección de los representantes del departamento El Carmen.

Secundario 67

COLEGIO SECUNDARIO Nº 67 DE SAN VICENTE, MONTERRICO | LA REINA MARIANELA CONSTANCIO JUNTO A MORENA RAMOS, NELLY TARIFA, ZAHIRA RUEDA Y LAUTARO RÍOS.

El colegio Secundario Nº 67 de San Vicente de la ciudad de Monterrico eligió a Marianela Constancio como su flamante representante. La acompañan Morena Ramos y Nelly Tarifa como primera y segunda princesa; mientras que Zahira Rueda es Miss simpatía. Lautaro Ríos es el Chico 10 de esta institución.

Cabe resaltar que esta institución es la primera vez que elige a su representante.

Enet 1 de El Aguilar

CAMILA LUJÁN QUISPE | REINA DE LA TÉCNICA Nº 1 DE EL AGUILAR.

"Los Lobos" de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de El Aguilar coronaron a Camila Luján Quispe como su representante. Las princesas son Marlene Maidana y Erica Laguna; mientras que Catriel Cari es el Chico 10.