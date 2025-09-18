°
18 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Matías Emilio Jurado
PERICO
Liga Jujeña
Gobierno de Jujuy
hospital Pablo Soria
regional
Copa Libertadores
Marcha Federal Universitaria
Frente Primero Jujuy Avanza
Elecciones 2025
América TV

“Ser Humanos” con Gastón Pauls y por la “tele"

El programa con invitados, y destinado a la reflexión, saldrá cada domingo por América Televisión.

Jueves, 18 de septiembre de 2025 00:00
PRIMER PROGRAMA | GASTÓN PAULS CON UN INVITADO DE LUJO, NAHUEL PENNISSI.

Este fin de semana se estrenó el primer capítulo de "Ser Humanos", el nuevo ciclo conducido por el actor Gastón Pauls que propone un espacio íntimo de encuentro y reflexión, por América TV. Se trata de un proyecto que nació por Youtube hace años y ahora llega a la televisión.

El primer invitado, del estreno en la noche del domingo fue el cantautor Nahuel Pennisi, quien emocionó con una charla sincera sobre la vida y la música. "Ver es mucho más que mirar", expresó, dejando en claro que su forma de sentir el mundo va más allá de lo visual. Y agregó: "Que uno sea ciego no es que no pueda ver".

La música es su motor vital: "La música es un viaje interminable. Me hace volar. Es mi segundo idioma, una brújula". En esa búsqueda, reconoció que "aprendí a conocerme desde distintos lugares".

Conmovido, cerró la entrevista con una reflexión que resume su filosofía de vida: "Lo que nos mueve son los valores humanos que llevamos dentro".

En este debut también se conoció la historia de Hernán y Agustina Danolfo, referentes de @proyecto_serhumano, un movimiento social que emociona en redes con experiencias colectivas llenas de sensibilidad.

Además, estuvo Gabriela Torres, bailarina inclusiva que brilló en el Mundial de Tango, y que con su arte demostró que la danza también es un camino de superación y encuentro.

El programa saldrá al aire cada domingo.

 

