17 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Copa Libertadores
Ministerio Público de la Acusación
Onda Estudiantil 2025
Centro de Empleados de Comercio de Jujuy
Hospital San Roque
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Municipio capitalino
Perico

Feria en Ciudad Perico

El primer encuentro de higiene y seguridad reunió a medio millar de jóvenes interesados en la temática.

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 00:00
Disertantes y organizadores | La feria tuvo lugar en la escuela provincial Agrotécnica "Ingeniero Ricardo Hueda", de Perico.

Con la asistencia de quinientos jóvenes de toda la provincia, se llevo a cabo la Primera feria de higiene y seguridad en la ciudad de Perico, con el objetivo de poner en valor está actividad para el crecimiento productivo e industrial de la provincia.

Organizada por la Comisión fundadora para el Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad de Jujuy, el encuentro contó con el apoyo de los ministerios de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo y de Educación, además de la comuna anfitriona, la Fundación Argentina de Ergonomía, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, colegios de profesionales de Higiene y Seguridad de varias provincias, empresas y actores vinculados al sector.

Durante la jornada realizada en las instalaciones de la escuela provincial Agrotécnica "Ingeniero Ricardo Hueda", la gran asistencia de profesionales y estudiantes que arribaron de toda la provincia participaron de conferencias magistrales y capacitaciones que estuvieron a cargo de reconocidos profesionales del sector en el ámbito nacional e internacional.

"Para nosotros fue muy importante que eligieran nuestra ciudad para realizar este encuentro porque los profesionales de higiene y seguridad son actores fundamentales para asegurar que nuestro desarrollo económico sea sostenible", destaco el secretario de Producción e Industria de Perico, Martín Miguel Llanos.

"Desde nuestro lugar vamos a seguir apoyándolos y fortaleciendo su trabajo", aseguró. En este sentido consideró que "es fundamental que nuestros profesionales puedan tener su Colegio de higiene y Seguridad cómo lo tienen las otras provincias de nuestro país".

Por su parte desde la Comisión Fundadora del Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad de Jujuy expresaron su agradecimiento a todos los que hicieron posible este encuentro y en especial al público que respondió con entusiasmo y alta demanda.

 

