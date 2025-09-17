Falta mesa de diálogo para el comercio local

Sin despidos masivos pero sí "a cuentagotas", el ámbito de los empleados de comercio viene perdiendo puestos de trabajo en Jujuy. Desde hace más de dos años "que venimos con problemas, con retracción de demanda, creo que tanto la gente como el sector empresario está aguantando pero ya no da más", advirtió el secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Jujuy, Miguel Mamaní.

El sábado 20 el CEC celebrará el día con los jubilados mercantiles compartiendo un agasajo en el camping de Los Alisos.

Ejemplificó con el cierre de Neumáticos Jujuy debido a que es más barato comprar las cubiertas en Perico o en Bolivia. Mientras que en el caso del supermercado Día, del barrio Mariano Moreno, siguen las conversaciones porque pretenden continuar operando pero están buscando un franquiciado. Y estimó que la merma del movimiento en la calle Balcarce donde se encontraba Carrefour se revertirá cuando otra firma abra prontamente.

Para el referente gremial hace falta que el sector político y el empresario de la provincia llamen a una mesa de diálogo, un consejo social, "donde puedan intervenir todos los actores de la vida social, intercambiar opiniones y llegar a acuerdos que nos permitan ser más eficientes y lograr beneficios para toda la comunidad".

Mamaní consideró que se deben replantear un montón de cosas como el tema de precios en los productos respecto a provincias vecinas como Salta, puesto que las compras son vistas como más provechosas allá. También preocupan los altos costos del alquiler de inmuebles en Jujuy, además de la creciente informalidad y competencia desleal. "A mí me parece razonable que en una situación de crisis haya mucha gente vendiendo pero en algún momento hay que empezar a registrar", opinó el titular del CEC y mencionó la importancia de verificar que inescrupulosos no coloquen grandes volúmenes de mercadería usando a la gente.

En cuanto a adoptar el horario corrido comercial indicó que "va prendiendo de a poco, pareciera que se va a lograr imponer por costumbre de a poco" y lamentó que no haya "una Cámara de Comercio debidamente estructurada que nos permita tener conversaciones por rubro y empezar a trabajar, de manera que el tiempo que estén abiertos los negocios sea también más efectivo".

Tienen feriado el 29

En este contexto, el día del empleado mercantil que es el 26 de septiembre -por Ley Nº 26.541- "nos encuentra ocupados tratando de ver cómo conservamos los puestos de trabajo, porque la verdad que hay una situación muy compleja", comentó. El feriado mercantil se trasladará para el lunes 29 de septiembre, "esperemos que muchos del sector empresario les permitan a los trabajadores poder descansar ese día", fue el augurio de Mamaní.

El CEC tendrá su cena anual el domingo 28. Y una de las buenas noticias son los avances con el Ivuj para firmar un plan de construcción de viviendas en las tres manzanas que adquirieron en Alto Comedero.