Gimnasia y Esgrima sólo piensa en recuperarse

El domingo desde las 18 (se cambió el horario que inicialmente estaba pautado para las 16) Gimnasia recibirá a Agropecuario de Carlos Casares en el "23 de Agosto" por la antepenúltima fecha del torneo que ahora lo tiene tercero en la zona B luego de la victoria de Estudiantes de Río Cuarto frente a Mitre. Para ese partido podrán volver Dematei y Maidana, quienes cumplieron las sanciones por acumulación de amarillas y expulsión, respectivamente. Mientras que habrá que aguardar en la semana la evolución de los lesionados para ver si podrán estar a disposición de Módolo. El capitán Guillermo Cosaro se recupera de un desgarro sufrido ante Central Norte hace 15 días. Mientras que Gustavo Fernandez y Diego Lopez debieron ser reemplazados el domingo frente a Chicago por molestias musculares. El exdelantero de Riestra sufrió un tirón en el posterior derecho a los 5 minutos y pudo aguantar hasta el entretiempo, cuando ingresó Menendez. Seguramente Dematei vuelva a la zaga central y Palazzo al lateral derecho.

El rival del domingo, Agropecuario necesita sumar para meterse en puestos del Reducido por el segundo ascenso.

En estas instancias del campeonato la forma de disputa para la alcanzar la segunda plaza a la Liga Profesional. En octavos de final se juega a partido único con ventaja deportiva y en la cancha del mejor ubicado. En cuartos de final se suma el perdedor de la final entre los ganadores de las zonas y se juega ida y vuelta también pasando el mejor ubicado en caso de paridad. Las semifinales y final se disputan de la misma manera, con la diferencia que en el partido decisivo hay penales si empatan durante los 90 minutos. Por ello es importante terminar lo más arriba posible en la fase regular, a la que le restan 3 jornadas.

Luego de recibir al "sojero" , Gimnasia y Esgrima visitará a San Telmo en la Isla Maciel, equipo que sólo juega por cumplir el calendario y cerrará con Chacarita Juniors, quien se encuentra disputando un lugar entre los primeros 8.

.