Cuidado y prevención con carroceros de Palpalá

Un equipo de profesionales del área visitó los canchones donde estudiantes de la Escuela de Comercio Nº 2 y de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Palpalá trabajan en la construcción de sus carrozas.

“El encuentro tuvo como propósito generar un espacio de reflexión sobre los consumos problemáticos, aprovechando el contexto en el que los estudiantes desarrollan su creatividad y esfuerzo colectivo”, explicó la psicóloga Claudia Bonomi.

“El consumo se vuelve problemático cuando afecta nuestra salud, cuando interfiere en la vida cotidiana y cuando no podemos dejar de hacerlo”, enfatizó.

La experiencia resultó enriquecedora gracias a la activa participación de los estudiantes, quienes se mostraron abiertos y reflexivos al abordar estas temáticas.

Asimismo, los equipos directivos de las instituciones visitadas destacaron la importancia de estas instancias y la posibilidad de construir acuerdos que fortalezcan la prevención y el cuidado.

En la jornada también se trabajó junto con el Instituto Provincial de Juego de Azar de Jujuy (INPROJUY), abordando la problemática de las apuestas online, cada vez más frecuentes entre los jóvenes. Se reflexionó sobre cómo estas prácticas pueden convertirse en un consumo problemático, al igual que otras formas de adicción.

Desde el Ministerio de Educación resaltaron la importancia de sostener estos espacios de diálogo y acompañamiento, que ya se realizaron en 10 canchones, permitiendo a los jóvenes pensar críticamente sobre sus hábitos y construir, junto a las instituciones educativas, un entorno más saludable.