Palpalá entregó insumos a escuelas carroceras

Por expresa disposición del intendente Rubén Eduardo Rivarola, todos los establecimientos educativos que construyen carrozas y carruajes, se decidió renovar con la donación de los materiales y equipamiento necesarios para la culminación de la construcción de sus carrozas y hacer posible su presentación en Ciudad Cultural, y así los estudiantes podrán mostrar su esfuerzo y creatividad que caracteriza a Palpalá. En este sentido, representantes del municipio local se presentaron en los distintos canchones para realizar la entrega correspondiente de los materiales que los carroceros requerían de manera urgente. Se les otorgó al Colegio FASTA “San Alberto Magno”, Agrotécnica “El Brete”, Escuela Técnica “General Savio”, escuela de Comercio N° 2 y Colegio Modelo. El traslado y arribo de las obras de arte, se realizará el miércoles 17, en horas de la mañana, mediando un riguroso operativo dispuesto por el ejecutivo local.

El ejecutivo local hizo entrega a las a las instituciones diferentes tipos de materiales para que puedan finalizar su carroza o carruaje para ser presentados en la Fiesta Nacional de los Estudiantes en los tradicionales desfiles que se llevarán adelante en la Ciudad Cultural, en la próxima semana, en esta oportunidad la Municipalidad otorgó, luces LED, aceite hidráulico así también, alambre, discos, pistola de silicona, barra de silicona, plasticola, diferentes tipos de pegamentos, útiles, pintura en aerosol, cables, lijas, entre otras cosas.

Cabe mencionar, que el día miércoles 17 de septiembre, en horas de la mañana, se producirá el traslado de las carrozas y carruajes representativos de los colegios de Palpalá: FASTA “San Alberto Magno”, Colegio Modelo, Comercial N° 2, Escuela Técnica y Agrotécnica “El Brete”, a Ciudad Cultural, para lo cual el municipio ha previsto un riguroso operativo por RN 66 y RP 1 en coordinación con tránsito, seguridad y Policía de la Provincia, con el fin de brindar respaldo en el trayecto hasta ciudad capital.

En esta misma línea, Facundo Reynoso, carrocero del Colegio Modelo, declaró que “estamos trabajando a full y recibiendo la visita de funcionarios del municipio que nos trajeron materiales para trabajar, que es fundamental, sobretodo en esta instancia final que más necesitamos de la colaboración de todos. Estamos a pocos días de la presentación de la carroza y, gracias al acompañamiento de toda la comunidad educativa, de los padres y la Municipalidad vamos a concluir a tiempo”, afirmó.

Siguiendo, Hernán Ramos, jefe de carroceros de la escuela de Comercio N° 2, indicó que “la verdad es una gran ayuda para la escuela la donación de materiales de parte del municipio de Palpalá, que nos están haciendo falta para terminar de construir la carroza. Sobre todo, en esta etapa final que siempre es la mas critica por la urgencia en conseguir los materiales faltantes. Coordinamos con el municipio lo que va a ser el traslado hacia capital. Vamos por supuesto con la mayor de las expectativas y agradeciendo siempre toda la colaboración de la comunidad y las instituciones para hacer posible la participación de la carroza en el desfile en ciudad capital”.

Mas adelante, Facundo Apaza, jefe de carroceros de la Escuela Técnica “General Savio”, se mostró “agradecido con el municipio por esta donación de los materiales que necesitamos para terminar la construcción de nuestra carroza. Año a año siempre recibimos toda la colaboración de la comunidad y de la Municipalidad con los espacios que nos cedieron para conseguir los fondos muy necesarios que ayuda al costeo de nuestra carroza. El cariño que recibimos de toda la gente de Palpalá nos alienta y nos da fuerza para lograr siempre un mejor trabajo y representarlos de buena manera", resaltó.

Por su parte, Lisandro Gómez Menacho, jefe de carroceros del colegio FASTA “San Alberto Magno”, también valoró la ayuda del municipio y puso de relieve que “esta donación de materiales que recibimos nos viene re bien, en este tramo final de los preparativos de nuestra carroza". Por otra parte destacó que ya se organizó el traslado de la obta y dijo que "agradecemos a todos los que nos colaboraron estos días, a la comunidad de Río Blanco, a los alumnos y directivos y al municipio que nos asiste en los momentos críticos que estamos”, concluyó.