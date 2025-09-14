Sábados Estudiantiles: Palpalá premió a 11 escuela

Con una sensación gratificante se formalizó la entrega de los premios a las 11 instituciones educativas secundarias que participaron en las dos jornadas de los "Sábados Estudiantes". Los alumnos del Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento fueron los grandes protagonistas de este evento, dejando una huella imborrable en la competencia con un despliegue de talento, creatividad y un espíritu de equipo inigualable, demostrando el arduo trabajo y la pasión que los llevaron a alcanzar el primer lugar y bicampeonato en este evento organizado por la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, que año a año renueva su compromiso con los estudiantes de Palpalá. Este 2025, se desarrollaron jornadas, en donde se destacaron el ritmo, los colores de cada institución pero sobre todo la inclusión con el Centro de Día "Oscar López".

La tabla de posiciones quedo de la siguiente manera: el primer puesto fue para el Colegio Nacional N° 1 - 1360 puntos; segundo lugar la Escuela de Educación Técnica N°1 - 1320 puntos; tercero, escuela de Comercio N°2 “Doctor Manuel Belgrano” - 1210 puntos; cuarto puesto; Sagrado Corazón - 1080 puntos; quinto Secundario N° 5 - 1060 puntos; sexto Colegio Modelo - 850 puntos; séptimo Agrotécnica N°1 - 800 puntos; octavo lugar Bachillerato N° - 22 710 puntos; noveno colegio FASTA “San Alberto Magno” - 590 puntos y el decimo lugar le correspondió al secundario de Artes Visuales N° 53 - 430 puntos.Cabe destacar que los alumnos del Centro de Día Oscar López, recibieron una mención especial por su participación en los Sábados Estudiantiles. Cabe mencionar que el Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento” por segundo año consecutivo se adjudicó el primer premio en tanto que el segundo lugar fue para Escuela Técnica N°1 General Savio y la escuela de Comercio N°2 se quedó con el tercer puesto. Los jóvenes fueron los protagonistas brillando durante las dos jornadas, demostrando talento, creatividad y un fuerte espíritu de unidad.

Se resalta que en ambas jornadas, el ejecutivo local brindó un espacio gastronómico para que las diferentes instituciones puedan recaudar fondos para sus diferentes eventos. Además, el municipio desplegó un fuerte operativo de seguridad y prevención, compuesto por Seguridad Ciudadana, Transito, policía de la provincia, SAME, a fin de que la juventud palpaleña pueda vivir su Fiesta Nacional de los Estudiante enmarcada en sana convivencia y máximas garantías de seguridad.

En este sentido, Martina Vilca, reina del colegio “Domingo Faustino Sarmiento” por el año 2025 compartió la alegría del bicampeonato obtenido en los Sábados Estudiantiles. "Estamos muy contentos con el resultado", expresó, destacando la importancia de comenzar a planificar el próximo año. Asimismo, resaltó la participación activa de estudiantes de todos los años, unidos en un esfuerzo común. Además, agradeció el apoyo del municipio, que brindó espacios para la recaudación de fondos, una iniciativa clave para financiar distintos proyectos estudiantiles.

A su turno, la profesora, Inés Huanca y el alumno Lautaro Martínez, del colegio mencionado anteriormente compartieron la emoción de haber ganado los Sábados Estudiantiles. "Todos muy contentos, felices, por el logro obtenido", comentó la profesora, resaltando el orgullo que siente al ver a los chicos trabajar juntos. También agradeció el apoyo del municipio, que facilitó espacios para que los estudiantes pudieran recaudar fondos. "Siempre estamos en busca de mejorar y hacer de este evento una gran fiesta para todos", concluyó.

Por otra parte, los profesores de Ariel Quiroz y César Santos, de la escuela Técnica Nº1 General Savio, expresaron su contento y conforme por el premio, ya que los alumnos hicieron un esfuerzo enorme para estar presentes en las dos jornadas, considerando que se encuentran con el armado de la carroza para presentarla en San Salvador de Jujuy.

En este contexto, Héctor Apaza, director del Colegio Modelo Palpalá, destacó sentirse “muy contento y orgulloso por la forma en que participaron y representaron los chicos este año al colegio en los Sábados Estudiantiles, en juegos, bailes e hinchada, y la colaboración de padres y docentes que se sumaron este año. Una gran alegría por el premio que está recibiendo nuestra institución”. Por otra parte dijo que “estoy agradecido por la colaboración que siempre nos presta el municipio, que nos ayuda en todas las actividades y eventos que realiza la institución. La reina representante de Palpalá es de nuestra escuela así que desde ya estamos preparando todo para brindarle nuestro apoyo en la instancia provincial en Ciudad Cultural”, completó.

Asimismo, la directora del Bachillerato Provincial N° 22 “Héroes de Malvinas”, Profesora Eloísa Ramos, destacó la organización y la participación del estudiantado de su institución: “Muy contenta y muy orgullosa por la experiencia vivida por los chicos estudiantes de nuestro establecimiento, fue brillante su participación. Felicito al municipio por la organización de las dos jornadas de Sábados Estudiantiles. Es una decisión muy buena que todos los colegios puedan tener premio, ya que todos merecen su reconocimiento y es una motivación para todos los estudiantes. En definitiva, participar, animarse, tomar decisiones y sacarse la timidez es el saldo mas preciado que sacamos de estos eventos estudiantiles”.

Mas adelante, Diego Rivero, director del Colegio “Sagrado Corazón”, aseguró que “estos eventos de los Sábados Estudiantiles son valiosas instancias de aprendizaje. Si hay una dosis de competencia que nos motiva, sin embargo, lo importante es la integración, el respeto, la participación y el tratarnos bien". Destacó la excelente organización general que tuvo el evento este año como también la brillante participación del estudiantado de todos los colegios durante las dos jornadas. La creatividad, los cantos, las coreografías, batucadas, etcétera. "Fueron de una brillantez que nos enorgullece como comunidad educativa y como palpaleño”.

Finalizando, Angélica Vargas, directora de la Escuela Agrotécnica N° 1 El Brete, recalcó la ayuda que implican estos fondos para el terminado de la carroza. “Estamos agradecidos por este premio, estos fondos que estamos recibiendo nos son muy útiles para la construcción final de la carroza de nuestro establecimiento. Desde luego que van a ser utilizados para comprar los materiales que estamos necesitando para terminar la carroza”, cerró.