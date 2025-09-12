Inauguraron el Jardín Infantil 73 de Fraile Pintado

El gobernador Carlos Sadir y la ministra de Educación, Miriam Serrano, encabezaron en Fraile Pintado el acto de inauguración del Jardín Infantil N° 73, construido a través del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (Promace).

El nuevo espacio brindará contención y formación a niños y niñas de la localidad, reafirmando el compromiso del Gobierno de Jujuy con la educación pública, según se resaltó durante el acto.

En la ocasión, Sadir destacó la importancia de la obra y señaló que "el nuevo establecimiento refleja nuestra decisión de invertir en educación, lo que significa generar oportunidades para los estudiantes y construir futuro".

"Este jardín era muy necesario en una localidad con una población en crecimiento, y será un espacio clave para la primera infancia", expresó.

Asimismo, el mandatario anunció una inversión superior a $1.500 millones destinada a la refacción y ampliación de tres instituciones educativas de esa ciudad del departamento Ledesma: las escuelas "Virgen de Fátima", la 123 "General Manuel Belgrano" y la "9 de Julio", en beneficio de estudiantes y docentes del Ramal jujeño.

Por su parte, la ministra Serrano indicó que "es un día de fiesta, una gran alegría poder inaugurar un nuevo espacio de formación para los más pequeños, especialmente quienes inician su primer paso en la educación".

"Este jardín, confortable y acogedor, contará con el trabajo comprometido de nuestras docentes, acompañando con amor y dedicación el inicio del camino de aprendizaje", apuntó.

Además, informó que el establecimiento comenzará a funcionar con 30 niños inscriptos en el turno mañana, aunque ya se cuenta con una matrícula que alcanzará el centenar, reflejando la fuerte demanda de la comunidad.

En otro orden, agradeció la colaboración del municipio y de la empresa constructora, resaltando el trabajo conjunto entre Estado, comunidad y sector privado para garantizar una educación de calidad en toda la provincia.

La ministra subrayó que "la educación pública ofrece oportunidades, garantiza derechos y está presente en cada rincón de la provincia".

"Esta obra es una muestra del Estado provincial trabajando cerca de la gente y dando respuestas concretas a las necesidades locales", aseveró.

Carrera de Medicina

En la oportunidad, el gobernador también se refirió al avance del proyecto de la Carrera de Medicina en Jujuy, destacando que ya comenzó la preinscripción y que en los primeros meses de 2026 iniciarán las clases, fruto de un acuerdo entre la Universidad Nacional de Jujuy y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. "Es un paso fundamental para que los jóvenes que desean estudiar Medicina puedan hacerlo en su provincia, cerca de sus hogares, sin afrontar las dificultades económicas de trasladarse a otras ciudades", indicó Sadir.

Por otra parte, el primer mandatario provincial brindó precisiones sobre la obra de la Ruta Nacional N° 34, subrayando que los trabajos avanzan con buen ritmo. "Se trata de una obra estratégica, ya que esta ruta constituye una columna vertebral para la conectividad de Jujuy, Salta, Bolivia y numerosas localidades del Ramal. Esperamos su pronta finalización para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo de la región", concluyó el gobernador jujeño.