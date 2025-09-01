Rescataron a una mujer de un inhóspito paraje

El Cuerpo de Unidad y Rescate de la Policía de la provincia, rescató y puso a salvo a una mujer de 42 años desde la remota zona de Las Ánimas y trasladada al hospital de Tilcara.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el operativo duró varias horas en la oscuridad de la noche del sábado pasado, culminó con el equipo trasladando a la mujer en camilla a pulso por el difícil terreno hasta ponerla a salvo.

Del operativo participaron los efectivos del Cuerpo de Bomberos, personal sanitario y efectivos de la Seccional 14º.

La ardua tarea de moverla por la zona de difícil acceso, finalizó cuando llegaron a un punto seguro desde donde fue trasladada al hospital de la ciudad de Tilcara, donde recibió la atención médica necesaria.

Se trata de un claro ejemplo del arduo trabajo y la inmensa labor de nuestras fuerzas de seguridad.