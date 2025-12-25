23°
25 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy
Palma Sola
Donald Trump
Vaticano
Diócesis de Jujuy
obra social
Anses
SALTA
Ramos Mejía
Bon Jovi
DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
Palma Sola

Detuvieron a una persona y recuperaron bienes

La Brigada de Investigaciones y el Ministerio Público ejecutaron una medida judicial donde secuestraron importantes bienes de presunta procedencia ilícita.

Jueves, 25 de diciembre de 2025 08:19

En un operativo desarrollado en la localidad de Palma Sola, personal de la Brigada de Investigaciones UR-2, con intervención del Ministerio Público de la Acusación, concretó un allanamiento que resultó en la recuperación de numerosos bienes y la demora de un sospechoso.

La medida judicial se ejecutó tras una exhaustiva investigación de campo, la cual permitió establecer la posible presencia de elementos de dudoso origen en una vivienda del lugar. Al proceder al registro del domicilio, los efectivos lograron un significativo secuestro preventivo.

Entre los bienes incautados se encuentran dos motocicletas con pedido de secuestro activo: una Honda XR 125cc y una Yamaha FZ 150cc. Además, se decomisaron armas de fuego, diversos elementos electrónicos, teléfonos celulares, un equipo de comunicación tipo HT y prendas de vestir.

Como consecuencia del procedimiento, fue demorado un masculino de 24 años, quien quedó a disposición de la justicia interviniente. Según informaron fuentes oficiales, la investigación continúa abierta para determinar la posible participación de otras personas en los hechos ilícitos que se investigan.

