La cantora y vientista; Micaela Chauque, cargó en su mochila su último y bellísimo material “Corazón de agua” y salió a los festivales del verano.

Antes, organizó junto a la música Cristina Paredes, la ya 10º edición del Encuentro Nacional de Mujeres Artistas Jallalla Warmi, que tuvo lugar el 11 de enero en el Tinglado de Municipal de Tilcara y en el Museo Terry de esa ciudad, con muestra de obras de las artistas participantes.

En el escenario del Festival Nacional del Folklore, Cosquín 2026, adonde llega sola, por su propia gestión y contratada desde hace varios años, presentó un espectáculo increíble que levantó al público con una propuesta de propia autoría, y compartió el escenario con una institución de la música tropical de nuestra provincia, reconocido a nivel internacional como es Adrián y los Dados Negros, y su hija Débora. El Carnaval eligió pasarlo en su lugar, por eso recorrió con su música la Cena de la Comparsa Pocos Pero Locos, en Uquía; la invitación de la Comparsa Los Puya Puya, de Abra Pampa; y la Cena Show del espacio Sirviñacu, en Tilcara.

Lo que se viene

Micaela se prepara para terminar este mes con presentaciones en la localidad de Vicente López, de Santa Fe, donde visitará la Casa de Arte El Encuentro, el próximo día 27; y El Cirko, en Pilar, Buenos Aires, el 28.