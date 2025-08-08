María Becerra habló por primera vez tras su embarazo ectópico: “Tendría que haber estado tranquila en mi casa”

A pocos meses de que se conociera que la cantante María Becerra sufrió una vez más un “embarazo ectópico”, la llamada Nena de Argentina se refirió al episodio y emocionó en las redes: “Siento que no lo hice como lo tendría que haber hecho”.

A pocos meses de que se conociera que la cantante María Becerra sufrió una vez más un “embarazo ectópico”, la llamada Nena de Argentina se refirió al episodio y emocionó en las redes: “Siento que no lo hice como lo tendría que haber hecho”.

Este martes 6 de agosto, la cantante lanzó un espectacular anuncio muy esperado por sus fanáticos: desde las alturas y mientras María Becerra interpretaba Infinitos como el mar, los drones a sus espaldas formaban la frase 12/12 Estadio River Show 360º“.

De esta manera, la cantante realizará su tercer concierto en el Estadio River Plate. En este marco, en una entrevista junto a Urbana Play, María se refirió a uno de los momentos más difíciles de su vida.

Las duras palabras de María Becerra tras perder un embarazo

En abril de este año, María Becerra volvió a atravesar un embarazo ectópico, que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida, que -en palabras de su familia- “gracias a la rápida intervención de Juli, del equipo médico y el entorno que los acompaña, se logró actuar a tiempo”.

Este miércoles 6 de agosto, en diálogo con el periodista Andy Kusnetzoff, la la cantante expresó: “Siento que en un afán de cumplir una meta, un sueño personal que mi pareja también tenía, era un proyecto de los dos obviamente. Cuando nosotros empezamos a encarar todo fue con un equipo de especialistas en fertilidad y toda la cuestión, y una ginecóloga, un obstetra, todo un gran equipo porque queríamos que salga bien, pero siento que no lo hice como lo tendría que haber hecho”.

En un momento que emocionó a los usuarios en las redes, María Becerra completó: “Tendría que haber estado tranquila en mi casa, pero yo mientras lo hacía como que seguí tomando la decisión de seguir trabajando. Ahí es donde estuvo mi error para mí”.

Si bien la cantante ya no utiliza X, la red social se llenó de mensajes de apoyo a la Nena de Argentina.