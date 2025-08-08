VIDEO: Mirco Cuello noqueó en el segundo round y se consagró campeón del mundo

En el Martyrs of Benina Stadium de Libia , Mirco Cuello se quedó con título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de peso pluma. El boxeador santafesino apabulló al mexicano Sergio Ríos y le ganó en dos rounds vía KO. De esta manera, el pugilista de 24 años, que se mantiene invicto con un récord de 16-0 , sigue enalteciendo su carrera en el deporte y marcó un hito en el boxeo albiceleste.

En el Martyrs of Benina Stadium de Libia, Mirco Cuello se quedó con título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de peso pluma. El boxeador santafesino apabulló al mexicano Sergio Ríos y le ganó en dos rounds vía KO. De esta manera, el pugilista de 24 años, que se mantiene invicto con un récord de 16-0, sigue enalteciendo su carrera en el deporte y marcó un hito en el boxeo albiceleste.

La hazaña sucedió bajo la atenta mirada del histórico Mike Tyson, que dijo presente en el norte de África para mirar la pelea de cerca. El combate principal tuvo al argentino Mirco Cuello como protagonista. El pugilista albiceleste salió al frente desde el primer round y dominó el centro del cuadrilátero. De hecho, en este logró conectar varias manos pesadas y el mexicano cayó a la lona después de un jab directo.

Cuello siguió impregnando el ritmo en la pelea y dominó el segundo round con el mismo ímpetu. Al igual que en el primero, Mirco tiró a la lona nuevamente a Sergio Ríos con una potente zurda. Inmediatamente el árbitro reanudó la acción, el argentino impregnó su presión y metió el golpe definitivo para consagrarse campeón del título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) del peso pluma.

De esta manera, Mirco Cuello se convirtió en el 43° argentino en conseguir un título mundial, además de ser el cuarto en la división de peso pluma. Anteriormente, lo habían conseguido Pablo Chacón (Organización Mundial de Boxeo), Jonathan Barros (AMB) y Jesús Cuellar (AMB).