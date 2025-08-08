Abuelos Cuentacuentos brillaron en la Feria del Libro

En el marco de una nueva edición de la Feria del Libro, el taller de Abuelos Cuentacuentos de la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentó una emotiva y colorida performance en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA). La propuesta, que combinó narración y actuación, estuvo dirigida especialmente a los más pequeños, con el objetivo de incentivar la lectura y fortalecer los vínculos intergeneracionales.

La directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, destacó, “fuimos invitados por la Secretaría de Cultura de la provincia como todos los años, y venimos a la Feria del Libro con el taller de los Abuelos Cuentacuentos. En esta oportunidad, los abuelos hicieron una interpretación de ‘El Hada de los Juguetes’, con la idea de incentivar a los niños a que sigan leyendo, que cuenten cuentos. Es una actividad intergeneracional, coordinada por la señora Virginia González, que venimos trabajando constantemente, no solamente en la Feria del Libro, sino que además llevamos a distintas instituciones como los Centros de Desarrollo Infantil y las escuelas, siempre transmitiendo el mensaje del buen trato a las personas mayores”.

Por su parte, la tallerista Virginia González resaltó el entusiasmo del grupo, “estamos felices porque pertenecemos a la municipalidad, somos el Taller Los Cuentacuentos, y salimos a varias escuelas haciendo cuentos infantiles, a veces también para los actos. Todos los martes y viernes nos juntamos, no solo para preparar cuentos, sino también para charlar, socializar y divertirnos. Es una forma de contención y de disfrutar de cómo los chicos reciben las historias”.

Además, González explicó que cada puesta en escena es fruto de un trabajo en equipo, “entre todos vamos definiendo los personajes, ellos mismos buscan su vestuario, a veces nos pintamos dependiendo de la actuación. También participamos en actos infantiles, siempre buscando la manera de sorprender y emocionar a los niños con lo que hacemos”.