"Afroblues" en Jujuy: Ricardo Tapia y Yamil Jacobo en escena

San Salvador de Jujuy se prepara para vivir una experiencia musical diferente y cautivadora. Hoy, desde las 22 horas, en el pub ubicado en calle Independencia 946, se presentará en la capital jujeña "Afroblues", un proyecto artístico que cruza fronteras estilísticas para ofrecer un viaje único a través del tiempo y el espacio.

La propuesta está encabezada por Ricardo Tapia, cantante, compositor y líder histórico de La Mississippi, una de las bandas más emblemáticas del blues argentino, junto al guitarrista, compositor y luthier Yamil Jacobo, cuya creatividad se manifiesta no solo en la interpretación sino también en la construcción de instrumentos inspirados en influencias africanas.

"Afroblues" se plantea como un recorrido donde los sonidos del blues y el rock se funden con la riqueza de la tradición afromusical. El espectáculo invita a dejarse llevar por la inconfundible voz de Tapia y por las atmósferas generadas por Jacobo, que se atreve a experimentar con timbres, texturas y resonancias que amplían los límites del género.

El repertorio combina clásicos reversionados, lecturas personales de grandes canciones del blues y composiciones originales, en las que se pone en juego un delicado equilibrio entre lo ancestral y lo contemporáneo. La idea no es solo interpretar, sino también resignificar: conectar al público con los orígenes de la música afroamericana, que en su trayecto histórico dio lugar a expresiones como el blues, el jazz y el rock, pero hacerlo desde una mirada abierta y actual.

Tapia, con más de tres décadas de trayectoria al frente de La Mississippi, aporta experiencia, solidez y una voz que es reconocida como una de las más potentes y auténticas del país. Su estilo, cargado de matices y personalidad, se vuelve el hilo conductor de esta travesía.

Jacobo, en cambio, aporta el condimento de lo inesperado: un artista que, además de ejecutar la guitarra con sensibilidad y virtuosismo, construye sus propios instrumentos a partir de referentes africanos. Cada uno de ellos trae consigo una sonoridad distinta, que amplía la paleta expresiva del proyecto y sorprende al público en cada interpretación.

Ese cruce generacional y artístico convierte a "Afroblues" en un proyecto singular, capaz de atraer tanto a los amantes del blues tradicional como a quienes buscan propuestas innovadoras. La química entre ambos ya se ha probado con éxito: ayer se presentaron en Salta, donde la propuesta fue recibida con entusiasmo, y ahora es el turno de Jujuy, que se suma de esta manera al circuito nacional del género.

La cita está marcada: hoy, 22 horas, pub de calle Independencia 946. Una oportunidad única para disfrutar de dos artistas que, desde diferentes trayectorias, se encuentran en un mismo escenario para expandir las fronteras del blues.