¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
30 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PERICO
Barrio Gorriti
PERICO
30 hectareas
Barrio Gorriti
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Futbol
Gimnasia y Esgrima
Liga Jujeña
PERICO
Barrio Gorriti
PERICO
30 hectareas
Barrio Gorriti
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Futbol
Gimnasia y Esgrima
Liga Jujeña

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Acto por el Día del Abogado ayer en Casa de Gobierno

Profesionales, garantes del Estado de Derecho.

Sabado, 30 de agosto de 2025 00:00
SALÓN DE LA BANDERA | ABOGADOS DEL FORO LOCAL, LUEGO DEL ACTO REALIZADO AYER POR SU DÍA.

En el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno se realizó ayer el acto conmemorativo por el Día del Abogado, en honor al natalicio de Juan Bautista Alberdi, autor de la Constitución nacional.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno se realizó ayer el acto conmemorativo por el Día del Abogado, en honor al natalicio de Juan Bautista Alberdi, autor de la Constitución nacional.

Tras la colocación de ofrendas florales al pie de la urna de la bandera y un momento de silencio, el procurador de la Provincia, Sebastián Albesa, dijo que "la labor del abogado no solo es asesorar ni resolver conflictos privados, es ser garante cotidiano del Estado de Derecho que se refleja en el texto de la Constitución y que, principalmente, requiere de responsabilidad por parte de los letrados".

Asimismo, el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Tizón, expresó que "ser abogado no es solo una profesión, sino también una forma de mirar la realidad, de buscar justicia en cada decisión y de asumir que la palabra y el derecho tienen el poder de transformar a las personas".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD