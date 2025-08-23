¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

23 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Cine

Jujuy potencia el cine: Taller gratuito de turismo audiovisual

Se encuentra abierta la inscripción para el Taller de Turismo Cinematográfico, una capacitación gratuita organizada por el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) junto a la Asociación de Productores de Locaciones Audiovisuales de Argentina.

Sabado, 23 de agosto de 2025 18:48
TALLER GRATUITO DE TURISMO AUDIOVISUAL EN JUJUY

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) junto a la Asociación de Productores de Locaciones Audiovisuales de Argentina lanzó una capacitación gratuita para integrar el cine y el turismo en la provincia

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) junto a la Asociación de Productores de Locaciones Audiovisuales de Argentina lanzó una capacitación gratuita para integrar el cine y el turismo en la provincia

El Taller de Turismo Cinematográfico está dirigido a prestadores turísticos, organismos públicos y actores del sector audiovisual, con el objetivo de crear circuitos y experiencias que pongan en valor las locaciones jujeñas utilizadas en producciones audiovisuales.

La formación estará a cargo de la guía y técnica nacional en Turismo, Mariana Raquel de Leo, y del productor de locaciones Martín Ignacio Iturri, quienes brindarán herramientas teóricas y prácticas para identificar oportunidades, diseñar productos innovadores y fortalecer la asociatividad entre el sector turístico y el audiovisual.

La modalidad será mixta: un encuentro presencial el miércoles 10 de septiembre a las 17 horas y dos instancias virtuales los miércoles 17 y 24 de septiembre a las 16. La inscripción está abierta hasta el 7 de septiembre a través de www.iaaj.jujuy.gob.ar 

Con esta propuesta, la provincia busca consolidar al turismo cinematográfico como un nuevo atractivo, destacando su diversidad paisajística y el creciente interés de las producciones audiovisuales por elegir Jujuy como escenario.

