Este sábado será la Luna Negra

Mientras la astronomía lo describe como una rareza del calendario lunar, para la astrología representa un tiempo de transformación, introspección y nuevos comienzos.

En lo astronómico

La Luna Negra no es un astro real, sino un nombre popular que se da a fenómenos poco comunes: la segunda Luna nueva dentro de un mismo mes o un mes sin Luna llena. Desde este enfoque, es simplemente un hecho del calendario lunar.

En lo espiritual

La Luna Negra se asocia con un momento de renovación y transformación profunda. Representa el cierre de un ciclo y la oportunidad de soltar lo que ya no sirve, para abrir espacio a lo nuevo. Se la vincula con la sombra, lo oculto y la fuerza interior que emerge cuando uno se anima al cambio. Es vista como un tiempo propicio para la introspección, dejar atrás viejas cargas y comenzar un camino más auténtico.

Ritual de limpieza y purificación

Este ritual está diseñado para deshacerte de energías negativas, hábitos no deseados o cualquier situación que ya no te sirva. Para este ritual, necesitarás un papel, un bolígrafo, una vela negra (o una blanca), un recipiente seguro, y de forma opcional, salvia, palo santo o sal gruesa.

Encender la vela y en el papel escribir todo lo que deseas dejar ir: miedos, resentimientos, malos hábitos, etc.

Leer la lista en voz alta y quemar el papel con la vela, mientras se visualiza cómo esas energías se disuelven. Mientras el papel se quema, decir una afirmación como: "Dejo ir lo que ya no me sirve para dar espacio a lo nuevo".

Si se desea, se puede limpiar el hogar sahumeando con salvia o palo santo para purificar el ambiente.