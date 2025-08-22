Reclaman la detención de la madre del principal acusado

Continúa el reclamo de justicia por el femicidio de Tamara Fierro en la localidad de Fraile Pintado, la joven madre que desapareció entre el 23 y 24 de mayo y cuyos restos fueron encontrados pocos días después en un basural cercano a la casa de uno de los imputados, Jairo "Diego Castro" Guerrero (25). Este hombre, está acusado del delito de "homicidio agravado por ensañamiento y por violencia de género". Además, Esteban Pérez (22), está inculpado por "encubrimiento agravado por la gravedad del delito". Ambos se encuentran en prisión preventiva.

En este contexto, ayer por la mañana la plaza Belgrano de la capital jujeña fue el escenario para la conferencia de prensa organizada por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy, para reclamar por la detención de la madre del principal acusado.

"En vez de imputar a Karina Castro, que es la madre, el fiscal Lían Resúa planteó que no la imputaba por la excusa absolutoria. En vez de avanzar en ese sentido contra una asociación ilícita, de la que todos los que están detenidos son parte, se va contra quienes acompañan a la familia de Tamara Fierro, en este caso Olga Posadas, y se arma una causa contra ella. Se la imputa, allanan el domicilio y le secuestran el teléfono celular", comenzó la abogada Mariana Vargas, quien asesora a la familia de la joven asesinada.

Cabe recordar que los restos de Tamara Fierro (29) fueron encontrados el lunes 26 de mayo pasado y días más tarde se confirmó la identidad. La víctima había salido de su casa en su moto el viernes 23 en horas de la tarde y según se pudo establecer, desde las 10 del sábado 24 permaneció en una vivienda propiedad de Jairo "Diego Castro" Guerrero. Luego, no se supo más nada hasta el lunes siguiente.

En la situación expuesta por Vargas ante los medios de comunicación, Olga Posadas está acusada de "'instigación a cometer delitos' y el tema es porque alguien, no sabemos quién, dice que Olga estaba incitando a través de audios y redes sociales, convocando en realidad a una marcha y resulta ahora que una marcha es delito", explicó.

Al momento de detallar las acciones que desarrollaron los familiares y amigos de Tamara Fierro en Fraile Pintado, la abogada se refirió a que "cortar la ruta exigiendo justicia como venían cortando, donde hay un semáforo, ¿eso es delito?. ¿Es delito movilizar?, ¿es delito acompañar a la familia en la búsqueda de justicia contra la impunidad?, contra el encubrimiento", se preguntó irónicamente.

A esto, la representante legal de la familia de Fierro agregó las consecuencias de haberse movilizado en pedido de justicia. "En una causa que, claramente por los videos que hemos visto por todos los medios, sino fuera por la movilización popular, ellos ya tenían claro que iban a resolver la impunidad. Por eso quemaron el cadáver, no tuvieron problema de salir con carretillas, con mochilas desde la casa. La movilización del pueblo es la que rompió la impunidad", argumentó.

Solicitan que la causa sea por supuesta asociación ilícita

MARCHA | EN PEDIDO DE JUSTICIA POR EL FEMICIDIO DE TAMARA FIERRO (ARCHIVO).

En su exposición ante los medios de comunicación, Mariana Vargas hizo alusión a la madre de Jairo “Diego Castro” Guerrero. “Que se detenga a Karina Castro, que vaya a juicio y que se detenga a todos los cómplices de esta asociación ilícita. No hay forma de que nos expliquemos que tantas personas participen de la desaparición de un cadáver si no es porque es una asociación ilícita”, reclamó la abogada.

Esto se inscribe en la misma línea de lo que Sonia Figueroa, madre de Tamara, le aseguró a El Tribuno de Jujuy en la edición del pasado 19 de agosto. “La primera vez que yo fui a buscarla ahí a mi hija, se negó la dueña, la mamá del acusado principal, de que ella estaba ahí. Después, cuando fue mi hija (hermana de Tamara), le dijo que ya se había retirado, que no, que desayunó con ella y salió. Eran puras mentiras”, rememoró la mujer.

Con respecto a la negativa de la detención de la señora Castro, el fiscal en su momento le argumentó por qué no lo hacía, situación repasada por Vargas. “(El fiscal Lían) Resúa en la primera audiencia que tuvimos, en la que yo participé con la mamá de Tamara, lo que dijo es que no se podía ir contra la madre del femicida porque el Código Penal plantea que no se configura el encubrimiento. Y resulta que sí se configura en el caso de la mamá de Castro, por lo tanto no cabe la excusa absolutoria”, resaltó. Se trata de una situación que la progenitora de la víctima de femicidio también mencionó en diálogo con este matutino, hechos que le suscitaron sospechas con respecto a la madre del principal acusado. “Después de que pasó todo, limpió su casa. Justamente a las 4 o 5 de la tarde a ella se la ve (en las cámaras de seguridad) limpiando, baldeando.

El día domingo cuando fui a buscarla también, seguía baldeando, seguía limpiando y yo creo que con todo lo que sabemos, lo que se vio en las cámaras cuando ella (la madre del inculpado) sale a mirar de una esquina a la otra si viene alguien y quién pasa, creo que son pruebas suficientes para quedar detenida”, declaró con contundencia.