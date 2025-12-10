Ante la ausencia de María Corina Machado, su hija recibe el Premio Nobel de la Paz en Oslo

Ante la ausencia de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, su hija Ana Corina Sosa recibió el Premio Nobel de la Paz en Oslo. La dirigente opositora al gobierno de Nicolás Maduro no llegó a tiempo para la distinción en la capital de Noruega y envió un audio. El organismo advirtió que se trata de “un viaje en una situación de extremo peligro”, por la persecución del gobierno de Nicolás Maduro.

Machado transmitió en el audio, camino a Oslo: “En nombre del pueblo venezolano, una vez más quiero agradecer al Comité Nobel noruego por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad, y nos sentimos muy emocionados y muy honrados”.

La líder opositora venezolana es perseguida por el chavismo y vive en la clandestinidad desde 2024. No llegó a tiempo para la distinción y envió un audio. “No llegaré en el momento de la ceremonia, pero iré a Oslo”, expresó. Le agradeció al pueblo venezolano y anticipó su emoción por reencontrarse con sus hijos tras dos años.

El mensaje de María Corina Machado por la distinción del Premio Nobel de la Paz

La dirigente manifestó en el audio, que envió por la distinción del Premio Nobel de la Paz: “No llegaré al momento de la ceremonia, pero iré a Oslo y estoy en camino a Oslo ahora. Sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a la ciudad, que están ahora mismo en Oslo, al igual que mi familia, mi equipo, tantos colegas”.

Machado destacó: “Dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos y pronto, cuando llegue, podré abrazar a mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestro esfuerzo. Muchas gracias y nos veremos pronto”.