22 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Onda Estudiantil 2025

El Bachi 14 de Puesto Viejo elige soberana

La cita es hoy a partir de las 16 en el establecimiento escolar.

Viernes, 22 de agosto de 2025 01:00
BACHILLERATO PROVINCIAL Nº 14 “JUAN MINETTI” | CANDIDATAS AL CETRO ESTUDIANTIL JUNTO A LA REINA SALIENTE.

La comunidad educativa del Bachillerato Provincial Nº 14 "Juan Minetti" de Puesto Viejo elegirá a su representante hoy a las 16 en el establecimiento. La electa será la sucesora de Morena Capdevila, soberana 2024.

La comunidad educativa del Bachillerato Provincial Nº 14 "Juan Minetti" de Puesto Viejo elegirá a su representante hoy a las 16 en el establecimiento. La electa será la sucesora de Morena Capdevila, soberana 2024.

Ocho son las candidatas al cetro escolar, ellas son Jael Godoy Altamirano, Agustina Arroyo, Florencia Arroyo, Penélope Tejerina, Victoria de Luján Ramírez, Josefina Avilés, Priscila Peloc y Milagros Altamirano.

CANDIDATOS A CHICO 10 | DEL BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD CEMENTERA DE PUESTO VIEJO

Esta tarde también se elegirá al Chico 10 de la institución, los candidatos son Ismael Espejo Núñez, Lucas Gutiérrez, Julián rivera, Pablo Castro, Mateo Cruz, Dylan Nicolás Pérez Cabrera, Lisandro Villagrán, Julián Emiliano Ramos, Lucas Gutiérrez y Lionel Tarifa. Quienes sean elegidos representaran a esta tradicional institución de la zona de los valles jujeños en la elección de los representantes estudiantiles del departamento El Carmen.

 

