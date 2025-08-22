Confemeco delibera en Jujuy

El Consejo de Médicos de la Provincia anunció que el Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas (Confemeco) deliberará hoy en Jujuy, precisando que lo hará desde las 18 en la sede de la entidad sita en Reina Mora 656 del barrio Los Perales.

Destacó que el Confemeco está integrado "por representantes de instituciones de orden público, creadas por ley, de las distintas provincias".

Al mismo tiempo agregó que en el encuentro se abordarán "distintos aspectos que hacen a la práctica de la medicina en la República Argentina" y que se prevé la asistencia de referentes de colegios o consejos de todo el país.

Confemeco se reúne de forma rotativa en cada una de las sedes para debatir temas de actualidad vinculados con el quehacer de los médicos en los ámbitos públicos y privados.