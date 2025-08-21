Sorpresa en China: una mujer volvió de viaje y halló 70 pollitos nacidos en su cocina

Una madre encontró 70 pollitos nacidos de huevos que había comprado tras regresar de un viaje, debido al calor extremo en su ciudad.

En la ciudad de Qingdao, provincia de Shandong (China), una mujer llamada Jiang regresó a su hogar luego de un viaje de dos días y se llevó una sorpresa inesperada: encontró alrededor de 70 pollitos vivos recorriendo la cocina.

El hallazgo ocurrió cuando escuchó unos chillidos agudos que provenían del lugar. Al entrar, descubrió que los huevos que había comprado días antes en un mercado local —tres cajas con un total de 90— habían comenzado a eclosionar.

Las altas temperaturas registradas en la ciudad actuaron como incubadora natural y permitieron que la mayoría de los embriones se desarrollaran sin necesidad de intervención humana ni de equipos especiales.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra a los polluelos caminando por el suelo, dentro del fregadero e incluso sobre las cajas rotas. Algunos aún estaban saliendo de sus cáscaras al momento de la grabación.

De los 90 huevos adquiridos, 70 lograron dar vida a los pollitos, todos en buen estado. El hijo de Jiang decidió quedarse con dos de ellos, mientras que el resto será llevado al pueblo natal de la familia, donde los abuelos se harán cargo de su crianza.