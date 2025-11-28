Pity Álvarez subió a rockear en un show de Do Neurona

Pity Álvarez se prepara para su presentación el 20 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes. Semanas atrás, el músico contó en sus redes sociales que las fechas previstas en Vélez y en el Estadio Único de La Plata no pudieran concretarse.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados recordó que el regreso estaba previsto para el 5 de diciembre en Vélez, pero aseguró que “hubo unos problemitas que ya pasaron”. También mencionó que se barajó el Estadio Único, donde “tampoco se pudo”, pese a que “una persona puso muchos h... ahí” para que se haga el concierto.

Anoche, Do Neurona brindó su último show del año anoche en Café Berlín. La banda hizo un repaso por su carrera y las nuevas canciones como “Quiero Nena” y “Amistad Eterna”. Esta última tiene a Pity como invitado. Los fans se sorprendieron al verlo subir al cantante al escenario.

Do Neurona viene de tocar por distintos puntos del país y se prepara para un show en Buenos Aires. Formada en 2008, liderada por Charly Seta, el proyecto rockero lo tiene a Pity Álvarez como padrino. Su particular sonido está marcado por rock, blues, punk, country y funk.

A lo largo de su carrera, el grupo compartió escenario con bandas como Viejas Locas, La Mississippi y Kapanga, entre otras. Con más de 15 años de recorrido, Do Neurona se prepara para actuar el 26 de julio en Café Berlín de Buenos Aires. Un show que promete ser íntimo, potente y emotivo.