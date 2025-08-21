Reclaman la detención de la madre del principal acusado por el crimen de Tamara Fierro

Continúa el reclamo de justicia por el femicidio de Tamara Fierro en la localidad de Fraile Pintado, la joven madre que desapareció entre el 23 y 24 de mayo y cuyos restos fueron encontrados pocos días después en un basural cercano a la casa de uno de los imputados, Jairo "Diego Castro" Guerrero (25) acusado del delito de "homicidio agravado por ensañamiento y por violencia de género". Además, Esteban Pérez (22), está inculpado por "encubrimiento agravado por la gravedad del delito". Ambos se encuentran en prisión preventiva.

En este contexto, hoy plaza Belgrano de la capital jujeña fue el escenario para la conferencia de prensa organizada por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy, quienes reclamaron por la detención de la madre del principal acusado y acerca de la imputación de una vecina de la localidad de Fraile Pintado.

“En vez de imputar a Karina Castro, que es la madre del femicida, el fiscal Lían Resúa planteó que no la imputaba por la excusa absolutoria. En vez de avanzar en ese sentido contra una asociación ilícita, de la que todos los que están detenidos son parte, se va contra quienes acompañan a la familia de Tamara Fierro, en este caso Olga Posadas, y se arma una causa contra ella, se la imputa, se le allana el domicilio, se le secuestra el teléfono celular de ella y el marido”, comenzó la abogada Mariana Vargas, quien asesora a la familia de la joven asesinada.

Cabe recordar que los restos Tamara Fierro (29) fueron encontrados el lunes 26 de mayo pasado y días más tarde se confirmó la identidad. La víctima había salido de su casa en su moto el viernes 23 en horas de la tarde y según se pudo establecer, desde las 10 del sábado 24 permaneció en una vivienda de la calle Gurruchaga del barrio 23 de Agosto, propiedad de Jairo "Diego Castro" Guerrero. Luego, no se supo más nada hasta el lunes siguiente.

En la situación expuesta por Vargas ante los medios de comunicación, Olga Posadas está acusada de “’Instigación a cometer delitos’ y el tema es porque alguien, no sabemos quién, dice que Olga estaba incitando a través de audios y redes sociales, convocando en realidad a una marcha y resulta ahora que una marcha es delito”, explicó.

Al momento de detallar las acciones que desarrollaron los familiares y amigos de Tamara Fierro en Fraile Pintado, la abogada se refirió a que “cortar ruta exigiendo justicia como venían cortando, donde hay un semáforo, eso es delito. Es delito movilizar, es delito acompañar a la familia en la búsqueda de justicia contra la impunidad, contra el encubrimiento”, se preguntó de manera irónica.

A esto, la representante legal de la familia de Fierro agregó las consecuencias de haberse movilizado en pedido de justicia. “En una causa que, claramente por los videos que hemos visto por todos los medios, sino fuera por la movilización popular ellos ya tenían claro que iban a resolver la impunidad. Por eso quemaron el cadáver, no tuvieron problema de salir con carretillas, con mochilas desde la casa. La movilización del pueblo es la que rompió la impunidad”, argumentó.