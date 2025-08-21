Recuperan motocicleta robada tras una alerta de vecinos

Efectivos policiales recuperaron una motocicleta robada, tras una alerta de vecinos que observaron al inculpado empujándola. Sin embargo, el protagonista logró fugarse luego de abandonar el rodado en unos pastizales.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el episodio tuvo lugar la tarde del pasado martes sobre un tramo de la ruta nacional N°66, a la altura del barrio Papa Francisco de la ciudad de Palpalá.

Fue en esas circunstancias que los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 8 realizaban recorridos por el sector, cuando un transeúnte los alertó sobre la presencia de un hombre que empujaba una motocicleta.

De inmediato se dirigieron al lugar, donde hallaron una motocicleta de 150 cc de cilindradas abandonada entre unos pastizales, aunque no divisaron al inculpado.

Posteriormente, constataron que el rodado había sido sustraído a las 11 del mismo día, desde la calle Santa Rosa del barrio Alto Comedero de la ciudad capital, y que por el ilícito la damnificada radicó la correspondiente denuncia en la Seccional 56° del populoso barrio capitalino.

Por tal motivo, el rodado fue secuestrado y luego restituido a su legítima propietaria.

Mientras que las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 56°, por directivas del representante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.