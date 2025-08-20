La cámara de Diputados rechazó el veto del presidente Milei

La Cámara de Diputados lleva a cabo una sesión clave que pondrá al gobierno de Javier Milei frente a una agenda de fuerte impacto social y fiscal.

La megasesión convocada por la oposición para este miércoles comenzó con un duro golpe para el Ejecutivo: el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados logró los dos tercios necesarios para insistir con la sanción original de la ley, rechazando así el veto de Javier Milei.

Para que el veto quede rechazado definitivamente, el Senado también deberá obtener, en una próxima sesión, los dos tercios de los votos requeridos para insistir con la sanción de la norma.

El primer tema debatido fue la emergencia en discapacidad, que prevé un aumento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones previsionales. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta medida tendría un costo estimado de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.