EEUU envía tres destructores muy cerca de Venezuela

El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las "amenazas" de Estados Unidos, que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura y lanzó una operación antinarcóticos con tres destructores con misiles guiados Aegis en las aguas del Caribe, cerca de Venezuela.

El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las "amenazas" de Estados Unidos, que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura y lanzó una operación antinarcóticos con tres destructores con misiles guiados Aegis en las aguas del Caribe, cerca de Venezuela.

"Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas", dijo Maduro en un acto transmitido por la TV, al ordenar "tareas" contra "la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias" de Estados Unidos contra Venezuela.

La milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales, fue creada por el expresidente Hugo Chávez. Más tarde pasó a ser parte de uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

Aunque evitó referirse abiertamente al despliegue militar en aguas del mar Caribe, Maduro agradeció las expresiones de apoyo ante lo que tachó de "refrito podrido" de amenazas.

"Los primeros que salieron adelante a manifestar su solidaridad y su apoyo con este presidente obrero que está aquí son los militares de esta patria, salieron adelante con sus fusiles, con sus misiles, sus tanques, sus aviones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, salieron a la vanguardia", celebró Maduro

Maduro pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras "en todas las fábricas".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apeló ayer a la Constitución de su país y a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos al ser consultada sobre el despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela.

Despliegue de EEUU

Tres destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis llegarán a la costa de Venezuela en las próximas 36 horas como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, dijeron dos fuentes informadas sobre el asunto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha querido utilizar las fuerzas militares para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas que han sido designadas por la Casa Blanca como organizaciones terroristas globales.

Las fuentes dijeron que los barcos son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.

Estados Unidos aseguró este martes que está preparado para usar "todos" sus recursos con el fin de frenar el narcotráfico procedente de Venezuela.