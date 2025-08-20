Los “lobos” de la Enet realizan un bingo por la carroza

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Escolástico Zegada” se encuentra trabajando a contrarreloj en el armado de la carroza que este año una vez más promete llevarse todos los aplausos en la avenida de los Estudiantes de Ciudad Cultural.

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Escolástico Zegada” se encuentra trabajando a contrarreloj en el armado de la carroza que este año una vez más promete llevarse todos los aplausos en la avenida de los Estudiantes de Ciudad Cultural.

Esta tradicional institución de la capital jujeña está realizando un bingo que se jugara este sábado a partir de las 14.30 en el club Lavalle y todo lo recaudado será destinado para la construcción de la carroza.

El costo del cartón con dos jugadas es de 5 mil pesos y tiene cinco premios. El primero 200 mil pesos, segundo premio 300 mil pesos, tercer premio 700 mil pesos, cuarto premio un millón de pesos y quinto y último premio un millón y medio de pesos.

Quienes deseen adquirir cartón en el colegio en calle Salta 1143 en el horario de 8 a 12 y de 14 a 21 horas.

Materiales para la carroza

La comunidad de “La Gloriosa” pide colaboración también en elementos para la carroza. Se puede ayudar con:

Latas (No aplastadas y en lo posible limpias)

Botellas (Grandes y transparentes)

Film y plástico burbuja (plástico film de embalaje nuevo o usado)

Chalas de choclo

Jeans en desuso (negro y azul)

CD y DVD

Maples de huevo

Harina vencida y plasticola

Lana animal de cualquier tipo (oveja, llama, guanaco) en colores blanco, negro, marrón, rojo y azul. O colchones de lana natural.

El material puede acercarlo en el colegio en el horario de 7.30 a 12.30 y por la tarde de 14.15 a 22 o bien comunicarse con Julieta al 3884535086.