Organizan campaña para destruir muñecos Labubu

Los populares peluches Labubu, conocidos por su estilo único y su fuerte presencia en comunidades de coleccionistas, se convirtieron en el centro de una polémica impulsada por un grupo religioso. La organización, que se presenta como una coalición de padres preocupados por la influencia espiritual en los hogares, lanzó una campaña destinada a reunir fondos para adquirir y destruir las figuras, argumentando que estas representarían al demonio mesopotámico Pazuzu.

LAS CALLES DE EE.UU CON CARTELERÍA ANTILALUBU

La iniciativa, denominada "Labubu is Satán", busca recaudar 150 mil dólares para retirar del mercado la mayor cantidad posible de muñecos, incluyendo un ejemplar llamado “Demonio Alfa”, descrito por los organizadores como un símbolo de poder sobre los más jóvenes. La destrucción de las figuras será transmitida en vivo, con la intención de advertir a la comunidad sobre lo que consideran un riesgo espiritual.

Mientras tanto, los fanáticos de Labubu y los coleccionistas criticaron la campaña, señalando que los muñecos son simplemente objetos de arte y diversión. En redes sociales, el debate crece: algunos defienden la libertad de elección del consumidor, mientras otros se suman a la alerta sobre la supuesta influencia de los juguetes.

Aunque no existen declaraciones oficiales que confirmen el trasfondo de los Labubus, en redes sociales se difundieron múltiples comentarios que sugieren un origen demoníaco o místico para estas figuras. Esta teoría ha provocado temor en algunos coleccionistas y padres de familia, quienes prefieren mantenerse alejados de ellas. No obstante, para muchos otros, este tipo de sugerencias les resultan supersticiosas y precisamente su forma monstruosa y enigmática es lo que las hace irresistibles, impulsando su popularidad y valor en el mercado.

Estos personajes de apariencia monstruosa pero entrañable creados por el artista Kasing Lung y distribuidos por la marca china Pop Mart han reconfigurado el coleccionismo como un lenguaje cultural. Lejos de limitarse a vitrinas o estantes, los Labubus aparecen en outfits, fotografías artísticas, videos virales y perfiles de redes sociales. Son, para muchos, una extensión visual de su personalidad.

Este fenómeno emocional y estético tiene impacto directo en las cifras. De hecho, Pop Mart acaba de alcanzar una valuación de 1.6 billones de dólares, impulsada por la creciente popularidad de sus “blind boxes” y por el ascenso meteórico de los Labubus como un ícono global. Su fundador, Wang Ning, vio aumentar su fortuna a más de 16 mil millones de dólares, en buena parte gracias a la expansión de la marca en mercados clave como Estados Unidos y el Sudeste Asiático, aunque su atracción sin duda es global y en México no es la excepción.