En Jujuy continúa hoy el alerta amarillo por viento

Un alerta amarillo por viento para todo el territorio provincial se extendió hasta hoy, así lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que hasta anoche preveía viento zonda solo para las regiones Yungas y Valles.

Debido a esta advertencia el Comité Operativo de Emergencias (COE) se reunió para definir acciones preventivas y solicitó a la comunidad extremar precauciones y mantenerse informados por los canales oficiales.

El sistema de alerta temprana pronostica la presencia de vientos intensos hasta las 18 de hoy, pero es necesario estar atentos a las actualizaciones ante una posible extensión.

Ayer el viento azotó fuerte a La Quiaca y Abra Pampa por lo que el Instituto de Educación Superior N°1, suspendió las actividades presenciales en las sedes de ambas ciudades, para los turnos tarde y noche. El resto de los niveles educativos pasaron clases normalmente. Hoy evaluarán como continuarán las clases.

Es que, además de los fuertes vientos y los peligros que generan por la voladura de techos y objetos, el cielo se percibía poco, estuvo durante toda la jornada cubierto por una densa nube de tierra, tiñéndolo de una tonalidad amarillenta.

La visibilidad se vio reducida convirtiéndose en un peligro para los conductores de vehículos. Y la llegada de un frente frío en la zona cordillerana que trae consigo vientos, nevadas y posibles precipitaciones produjo el cierre temporal del Paso de Jama, hasta hoy incluido.

POCA VISIBILIDAD EN ABRA PAMPA

Alerta para hoy

El SMN indica que hoy las regiones Yungas y Valles "podrán ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".

Mientras que en el resto de la provincia "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h, especialmente en los niveles más elevados".

El Ministerio de Salud emitió una serie de recomendaciones para la prevención como: no utilizar fuego en zonas de riesgo, proteger ojos y vías respiratorias con anteojos y barbijos, asegurar objetos que puedan volarse con el viento, prestar atención a síntomas como tos persistente, irritación ocular, dolor de garganta o dificultad para respirar.

Y no esperar a tener sed para tomar agua, en lo posible, consumir ocho vasos por día. También, evitar bebidas azucaradas y alcohol.

En caso de urgencia, llamar al Same 107, línea disponible las 24 horas, o concurrir al puesto de salud más cercano al domicilio.