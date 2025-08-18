¿Qué dice la crítica sobre Un viernes de locos 2?

Veintidós años después de la icónica comedia familiar, Disney revive la magia del caos intergeneracional con "Un viernes de locos 2", estrenada el 8 de agosto bajo la dirección de Nisha Ganatra. Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis retoman sus papeles como Anna y Tess, ahora enfrentadas a un desmadre aún mayor: un inesperado intercambio cuádruple de cuerpos durante una despedida de soltera. La secuela traslada la fórmula original al presente, combinando redes sociales, conflictos de edad y el desafío de la crianza en clave de humor.

Veintidós años después de la icónica comedia familiar, Disney revive la magia del caos intergeneracional con "Un viernes de locos 2", estrenada el 8 de agosto bajo la dirección de Nisha Ganatra. Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis retoman sus papeles como Anna y Tess, ahora enfrentadas a un desmadre aún mayor: un inesperado intercambio cuádruple de cuerpos durante una despedida de soltera. La secuela traslada la fórmula original al presente, combinando redes sociales, conflictos de edad y el desafío de la crianza en clave de humor.

La trama sigue a Anna (Lohan) como una exitosa mánager musical y madre soltera que lidia con su hija adolescente Harper (Julia Butters). Tess (Curtis), convertida en una gurú terapéutica con podcast y bestsellers, intenta apoyarlas hasta que una pelea entre Harper y Lily (Sophia Hammons), hija del prometido de Anna (Manny Jacinto), desata el caos: un hechizo intercambia a Anna con Harper, y a Tess con Lily. El resultado es una comedia frenética donde adultas en cuerpos adolescentes y jóvenes en cuerpos maduras navegan choques tecnológicos, inseguridades y absurdos del envejecimiento.

La recepción ha destacado por su balance entre nostalgia y frescura. En Rotten Tomatoes, la cinta ostenta un 73% de aprobación crítica y un asombroso 94% del público, obteniendo el sello "Certified Fresh". Además, superó a su predecesora con una calificación "A" en CinemaScore (frente a la "A-" original). Críticos como Isabella Soares (Collider) resaltan que "la química entre Lohan y Curtis sigue siendo perfecta", mientras Owen Gleiberman (Variety) elogia el "zumbido agradable" del doble intercambio. The Guardian destaca a Curtis como el alma de la película, y The Times celebra su exceso controlado: "más subtramas, gags y finales lacrimógenos".

William Bibbiani (The Wrap) sintetiza el consenso: la cinta es "la mejor clase de secuela nostálgica", que rinde homenaje sin reciclarse, funcionando tanto para nuevos espectadores como para fans del filme de 2003. Con su mezcla de slapstick, referencias digitales y emociones sinceras, "Un viernes de locos 2" confirma que la fórmula del caos corporal sigue vigente… y más divertida que nunca.