Detuvieron a un hombre que protagonizó un hecho de robo

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito arrestó a un hombre de 27 años, luego de que fuera reportado por robar elementos a un sujeto que dormía en la vía pública.

El hecho ocurrió la madrugada del sábado pasado en la intersección de las calles Belgrano y Ramírez de Velasco del microcentro jujeño, cuando personal policial de civil realizaba tareas de recorrido preventivo. La intervención rápida permitió la captura del sospechoso y la recuperación de lo sustraído.

El procedimiento se realizó cerca de 1, en circunstancias que los efectivos recibieron una alerta radial del Centro de Monitoreo sobre un posible robo en curso.

Al llegar al lugar, se encontraron con un hombre cuyas características coincidían con las descriptas en el reporte. El sospechoso intentó huir al notar la presencia policial, pero fue interceptado a los pocos metros.

Tras un palpado superficial, se lo inmovilizó, recuperando los elementos personales de un hombre de 30 años en aparente estado de ebriedad que identificó su propiedad.

Finalmente, el sujeto fue trasladado a la Seccional 1º, quedando alojado en la dependencia policial a disposición de las autoridades competentes.

Por otra parte se pudo establecer que el damnificado, quien manifestó que se había quedado dormido, también fue trasladado a la misma comisaría para realizar la denuncia formal.

La rápida respuesta del personal policial permitió el arresto del ladrón.