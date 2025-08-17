Programa intensivo impulsa oportunidades de empleo

Banco Macro, Incluyeme.com, y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) realizaron el cierre del Bootcamp de Software Testing, una iniciativa que busca promover la inclusión socio laboral de personas con discapacidad en el sector tecnológico. Se otorgaron 32 becas, y se alcanzó el 90% de aprobación.

Banco Macro, Incluyeme.com, y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) realizaron el cierre del Bootcamp de Software Testing, una iniciativa que busca promover la inclusión socio laboral de personas con discapacidad en el sector tecnológico. Se otorgaron 32 becas, y se alcanzó el 90% de aprobación.

El evento tuvo lugar en Capital Federal, y participaron las personas graduadas, autoridades de la UTN Regional Buenos Aires, colaboradores de Banco Macro, representantes de Incluyeme.com, además de organizaciones comprometidas con la inclusión laboral.

El Bootcamp de Software Testing es una iniciativa de formación tecnológica dirigida a personas con discapacidad, con un proceso cuidado que duró 5 meses. El mismo incluyó la planificación del proyecto, la convocatoria y selección de participantes y una cursada intensiva orientada a la formación técnica y al fortalecimiento de la empleabilidad. Además del temario de formación técnica dictado por la UTN se trabajaron habilidades blandas en talleres facilitados por personas voluntarias de la empresa que abordaron temas como comunicación asertiva, metodologías ágiles, funcionamiento del área de IT en la entidad, orientación para confección de CV y entrevistas laborales.

"Este bootcamp que nos reúne nos compromete a generar empleo genuino. Hoy Banco Macro y más de cien empresas que se han acercado, toman el compromiso de crear trabajo como puente de transformación social. Estamos construyendo caminos entre empresas que dan oportunidades de desarrollo y personas con talento que muchas veces no pueden acceder a las oportunidades del mercado laboral", aseguró Constanza Brito, presidenta de Fundación Macro.

Como parte de su compromiso con la inclusión laboral, Banco Macro está realizando entrevistas para incorporar a egresados en sus equipos de tecnología.

Inclusión en una experiencia concreta

CONSTANZA BRITO | PRESIDENTA DE FUNDACIÓN MACRO.

El Bootcamp representó una experiencia concreta de colaboración intersectorial con impacto social, un ejemplo de cómo el compromiso, la tecnología y la educación pueden ser herramientas para reducir brechas de acceso al empleo. Esto demuestra que la tecnología, la educación y el trabajo articulado entre empresas, universidades y organizaciones sociales pueden convertirse en motores de la transformación social.

“Este Bootcamp habla de la cultura de la organización, porque la cultura es lo que se hace, no lo que se dice. Acá en Macro hacemos y este es un ejemplo de ello”, marcó Mercedes Bembibre, gerente de Recursos Humanos de Banco Macro.

Esta iniciativa impulsa la transformación social y promueve la equidad, combinando educación, innovación y trabajo articulado entre el sector privado, universidades y organizaciones sociales para generar oportunidades laborales reales de personas con discapacidad. A través de un comunicado, Banco Macro afirmó que “refuerza su compromiso estratégico con la diversidad, la equidad y la inclusión, a través de una iniciativa que une a empresas, universidades y organizaciones sociales con un objetivo común: generar oportunidades reales de empleo para personas con discapacidad”.

Además, la entidad impulsa, financia y convoca a otras compañías a ser parte de este proyecto. Para conocer más y sumarse se puede enviar un mail a fundacion@ macro.com.ar.