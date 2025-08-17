¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

17 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Perico

Murió tras descompensarse en pleno partido de fútbol de veteranos

Un hombre falleció este sábado en la cancha de Sumpe durante un encuentro de la Liga de Veteranos, pese a los esfuerzos de reanimación.

Domingo, 17 de agosto de 2025 13:08

Un hombre se desplomó y falleció en pleno partido, el hecho ocurrió alrededor de las 17:30 horas durante un encuentro correspondiente a la Liga de Veteranos de Fútbol que se disputaba en la cancha de Sumpe, en Ciudad Perico, testigos relataron que el hombre se desvaneció repentinamente mientras disputaba el juego. Ante la emergencia, se realizó un llamado al 911 solicitando asistencia médica urgente.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó rápidamente al predio deportivo. Los paramédicos iniciaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron revertir su estado y el hombre falleció en el lugar.

La Unidad Regional Nº 6 de la policía local tomó intervención en el caso, actuando bajo las directivas del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación. La fiscalía de turno ordenó la presencia de un médico policial para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas precisas del deceso.

 

