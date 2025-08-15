¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
15 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Libertador

Frustraron un robo y detienen a dos jóvenes

Uno de los protagonistas, se encontraba prófugo.

Viernes, 15 de agosto de 2025 02:40
APREHENSIÓN | DE DOS JÓVENES ENTRE 20 Y 21 AÑOS.

La rápida respuesta del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) de la Unidad Regional 4 de Libertador General San Martín, evitó que se concretara un robo en una vivienda de la zona. La Policía logró arrestar a dos hombres que intentaban ingresar al domicilio, frustrando el delito.

La rápida respuesta del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) de la Unidad Regional 4 de Libertador General San Martín, evitó que se concretara un robo en una vivienda de la zona. La Policía logró arrestar a dos hombres que intentaban ingresar al domicilio, frustrando el delito.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el procedimiento se registró el miércoles pasado alrededor de las 8.15, cuando los agentes del GOM recibieron un llamado alertando sobre la situación y, al llegar al lugar, encontraron a los sospechosos ingiriendo bebidas alcoholicas.

Los individuos intentaron escapar al notar la presencia policial, pero fueron rápidamente interceptados. Durante el arresto, uno de los hombres de 21 años, opuso resistencia, intentando huir nuevamente, siendo reducido por los oficiales.

Luego de ser analizados sus datos personales con la base de antecedentes penales, se confirmó que este sujeto tenía un pedido de comparendo activo.

Finalmente, los dos aprehendidos, de 20 y 21 años, fueron trasladados a la sede policial y puestos a disposición de la justicia.

Por otar parte, se pudo establecer que la propietaria de la vivienda fue notificada para que formalice la denuncia correspondiente en la Seccional 39º de Libertador General San Martín.

 

