14 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Paritarias 2025

Nuevas reuniones por paritarias junto a gremios

Fueron convocados a una mesa de diálogo por el Ejecutivo provincial.

Jueves, 14 de agosto de 2025 00:38

El Gobierno de la Provincia dio continuidad a las negociaciones con los gremios, al dialogar con miembros de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa), del Sindicato que representa a obreros y empleados de Minoridad y Familia (Soemfa), de la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), delegación Jujuy.

El Gobierno de la Provincia dio continuidad a las negociaciones con los gremios, al dialogar con miembros de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa), del Sindicato que representa a obreros y empleados de Minoridad y Familia (Soemfa), de la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), delegación Jujuy.

El ofrecimiento realizado por el Ejecutivo consiste en un incremento salarial del 3%, a otorgarse el 1,5% en agosto y el 1,5% en septiembre. Se modifica la escala salarial y se incorpora al básico el Código 1520 -que es remunerativo no bonificable-, en piramidación y a abonarse en cinco cuotas.

Se crea un reconocimiento de adicional por año de antigüedad a aplicarse en agosto, que varía de acuerdo a los diferentes tramos, como ser de 5 a 9 años, de 10 a 19 años y de 20 a 35 años de antigüedad. Luego, a aquellos trabajadores que asisten a personas en el Ministerio de Desarrollo -como en el caso de Soemfa-, se les otorgará un adicional no bonificable. Por su parte, con Atsa y Upcn se está trabajando con el pase a contrato de algunos capacitadores.

 

