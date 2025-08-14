Ascensos y homenaje para la Policía de Jujuy

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, encabezó el acto de ascenso al grado superior inmediato del personal de la Policía de Jujuy, oportunidad en la cual también hizo entrega de reconocimientos a quienes cumplieron 25 años de servicio en la institución.

En la oportunidad, el mandatario anunció que impartió precisas instrucciones a todas las áreas de gobierno para que "a partir de ahora, los ascensos se hagan efectivos cada 1 de enero y cada nuevo cargo y sus beneficios se perciban desde el inicio del próximo año".

Por otra parte, recalcó que se encuentra bajo evaluación la posibilidad de que "de manera totalmente voluntaria, quienes deseen continuar en servicio más allá de la edad establecida por ley, puedan hacerlo, como ya sucede en otras áreas de gobierno".

"Es un verdadero orgullo compartir este reconocimiento al personal policial que nos cuida a los jujeños y presta invaluables servicios a la comunidad", enfatizó Sadir en relación a los ascensos e invitó a "redoblar esfuerzos", acorde al "enorme valor de nuestra fuerza".

La ceremonia estuvo cargada de emoción y reconocimiento al compromiso, la vocación y la trayectoria del personal que día a día trabaja por la seguridad de la comunidad.

Acompañaron al gobernador, el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis; el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; el jefe de Policía, Conrado Milton Sánchez; y el subjefe de la institución, Joaquín Carrillo; entre otras autoridades, funcionarios y cuadros policiales.

Compromiso y servicio

Este último asenso beneficia a 1.913 efectivos gracias al decreto firmado por el gobernador Carlos Sadir el pasado 31 de julio.

"Este es el fruto de su compromiso y servicio", había destacado el mandatario refiriéndose a los integrantes de la Policía jujeña. Asimismo, había resaltado la importancia de visibilizar el profesionalismo y el compromiso del personal para con el pueblo de Jujuy.

Cabe recordar que este año se trata de una fecha significativa para el cuerpo de Policía de la Provincia, ya que este año están celebrando el 180° aniversario de su creación.