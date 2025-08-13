Alerta: Agua Potable de Jujuy desmiente información falsa

Agua Potable de Jujuy informa que no ha realizado ningún anuncio de este tipo y ha confirmado que se ha realizado la denuncia correspondiente ante la circulación de información falsa
Es fundamental que la población se mantenga alerta y no comparta datos personales, ya que esta información falsa podría ser utilizada para realizar estafas.
Recomendaciones para evitar estafas:
•Verifiquen la fuente: Antes de compartir cualquier noticia, asegúrense de que provenga de una fuente oficial.
•Los canales de comunicación de Agua Potable de Jujuy son su sitio web oficial y sus redes sociales verificadas.
No compartan información privada:
Nunca proporcionen datos personales, como números de cuenta, DNI o claves, a través de enlaces o mensajes sospechosos.Para cualquier consulta o para mantenerse al tanto de las novedades de la empresa, les recomendamos visitar sus canales oficiales.