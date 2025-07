"Cada vez, la vara es más alta"

Los Premios San Salvador son un reconocimiento que en nuestra provincia mantiene el prestigio. Es importante, y es esperado.

Sí, sí, por eso estamos hablando ya de la vigésimo octava edición del premio. Y te cuento que cada año, la cantidad de postulaciones aumentan. Para entregar estos premios se conforma un jurado, que está integrado por personas destacadas de Jujuy. Son cinco personas distintas que conocen el medio. Y el prestigio tiene que ver con la trasparencia, porque para poder postular a alguien tiene que haber de por medio una organización no gubernamental u organismo público o privado. Eso le da credibilidad.

Antes se presentaba en un sobre cerrado, dos fojas, hoy también se puede hacer en formato digital. Esto nos permite enviarle lo antes posible al jurado las postulaciones para que ellos deliberen. Hay dos reuniones con los jurados, la primera es informativa donde loes contamos lo que se evalúa, y luego una reunión final, donde ya se decide quienes van a ser los galardonados. El año pasado tuvimos 54 postulaciones, y la definición tiene que ver con la actividad de la persona y el beneficio que implica a la sociedad.

¿Hay un límite numérico de postulaciones y premiaciones?

No. Normalmente se entregan entre 22 y 25 estatuillas en cada edición, de las más de 50 que se reciben. De todas maneras, eso lo determina el jurado. Nosotros desde el municipio, no intervenimos para nada, salvo en el control de la documentación recibida para la postulación. Por eso es muy importante para postular a alguien, bajar de la página de la municipalidad, las bases y condiciones para generarla, o se llegan por el edificio municipal, en avenida Éxodo 215, y las pidan impreso en la oficina de Ceremonial. Eso para que no haya errores, por ejemplo, no puede haber postulaciones a personas fallecidas o auto postulaciones.

¿Qué más se tiene que tener en cuenta para una correcta postulación?

Es importante consignar bien los datos y el rubro, que son diez (labora vecinal y ciudadana, labor humanitaria, labor cultural, labor deportiva, instituciones intermedias, labor empresarial, labor profesional, labor científica e investigación, labor educativa y labor periodística).

¿Cuál es el espíritu del premio?

Nace en la intendencia del recordado Hugo Cid Conde, que la continúa hasta que se hacer cargo de la municipalidad el intendente José Luis Martiarena, quien suspende esta entrega por cuatro años. Cuando el intendente Raúl "Chuli" Jorge gana la intendencia, retoma inmediatamente esta actividad porque considera que realmente esto es un incentivo y una motivación importante para personas o instituciones que hacen cosas trascendentes para la comunidad.

Lo bueno es que cada vez, la vara es más alta, y eso es muy importante para los premiados, porque incluso hay gente de las que no se sabe mucho, y generan cosas muy trascendentales en sus lugares de acción.

El espíritu sobre todo es que hayan servido a la comunidad. El "Chuli" (Jorge), realmente le da mucha importancia a este premio y cada año cada vez es mejor, porque es un mimo al alma, para los que reciben.

¿Cuándo será la entrega?

El acto de entrega es el 6 de agosto, a las 11 en el Centro Cultural "Éxodo Jujeño". Es muy emotivo, no solo por el momento en que recibe la estatuilla la persona, sino porque está su familia, se resume su historia en un video o a través de fotos en la pantalla gigante.

El cierre está cerca...

Si, queda poco tiempo. El cierre es este viernes 25, hasta última hora, porque se puede hacer de manera digital. El 31 nos reunimos con el jurado para definir quienes serán los premiados.

¿Hay alguna anécdota que recuerde de estas entregas?

Un año estaban premiados dos arquitectos, muy mayores de edad, que se encontraron en ese ámbito, y parecía que hacía mucho que no se veían. No había forma de hacerles entender que estábamos en un acto de entrega, y entonces charlaron todo el tiempo. Ya la gente al último se reía.

¿Quién hace la estatuilla?

Es obra de un artesano de Palpalá, Jorge Villalta. Además, es una estatuilla muy linda, está hecha con madera, plomo y bronce, es maciza, y con un hermoso baño plateado. Más allá de eso es, la importancia que conlleva.

¿Cuál es el rubro con más candidatos habitualmente y cuál es el del que menos se recibe?

Normalmente hay muchos en labor profesional y deportiva, y científico es lo más flojo, y es una lástima porque hay muchos. Invito a quienes puedan hacerlo a observar y tomarse el trabajo de sentarse y escribir la postulación, para reconocer a nuestros conciudadanos.