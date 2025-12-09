Mejorar la inversión educativa es la política pública superior

Dime cuanto invierte en educación tu país y te diré qué futuro le espera. Así es, además de planes, programas, escuelas, colegios, etc, un elemento esencial de la educación es la inversión. Explica que importancia les otorga el Estado a estas políticas publicas fundamentales para una sociedad.

Convengamos, la salud y la educación de un pueblo no son sectores para ajustar. Aunque se restrinjan gastos innecesarios, de todos modos, los presupuestos deben ser crecientes.

Infraestructura, mantenimiento, salarios y capacitación docente, equipamiento y otros tantos rubros, requieren un grado de inversión alto que está en línea directa con la calidad de vida del país o la provincia.

No es que no se deba invertir correctamente, no se está promoviendo la asignación ineficiente de recursos, ni gastos superfluos o innecesarios. Pero pretender que en el presupuesto del país o de una provincia el ahorro se consigue ajustando por el lado de la educación es un error que lo pagarán las generaciones futuras.

De acuerdo al Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana y Argentinos por la Educación, entre 2014 y 2024 la inversión en educación cayó en 19 provincias. Solo Chaco, Santiago del Estero, Salta, Neuquén y Rio Negro la aumentaron o mantuvieron igual.

Tanto estas cinco provincias como San Luis, La Rioja y Tierra del Fuego, muestran presupuestos en los que creció la participación de los fondos destinados a educación.

Recordemos que el 75% del presupuesto educativo lo aportan las distintas jurisdicciones.

El Gobierno Nacional cubre el 25% restante, principalmente destinado a las universidades. Estos recursos cayeron en 2024 y 2025 abruptamente, incluyendo el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario ratificado por ambas Cámaras del Congreso. El recorte de Nación al presupuesto educativo en 2024 fue casi del 50% en comparación con 2023.

El investigador especializado en educación, Alejandro Morduchowicz, ha señalado que, además, el salario docente en 2024 llegó a un mínimo en los últimos veinte años. La mayoría de las provincias han recortado más la inversión en enseñanza que lo que disminuyeron sus ingresos fiscales.

Como se aprecia estamos hablando de Gobiernos Nacional y provinciales de distinto color político en este período.

Estos recortes constantes complican además cualquier intento de fijar estrategias a mediano y largo plazo para atender los problemas que surgen de las evaluaciones periódicas del sistema educativo. Cualquier medida que atienda estos problemas requiere certeza en cuanto a la inversión.

Por lo tanto, si lo que se desea es aumentar la tasa de empleo, disminuir la pobreza, fortalecer la democracia, atacar la inseguridad, mejorar la integración social, y, en general, incrementar la calidad de vida, no hay otra política pública que supere a mejorar la inversión educativa.

Algunas visiones economicistas, incluso, calculan las perdidas que tiene el país por las falencias en el sistema educativo, ya sea por no invertir lo suficiente o por asignar mal los fondos.

De todos modos, queda pendiente otra discusión: ¿de que hablamos cuando nos referimos a la "calidad" educativa? Las visiones no siempre son las mismas para distintos sectores de la sociedad. En todo caso la coincidencia es que disminuir año tras año la inversión en educación es el peor de los caminos.