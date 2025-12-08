Jóvenes presentan el libro “Voces al Viento”

ABRA PAMPA (Corresponsal). El salón de la Escuela Normal "Juan Bautista Cabral" Nivel Medio se convirtió en un escenario de un acontecimiento cultural la semana pasada. Se hizo la presentación de la antología "Voces al viento" en el marco del proyecto de alfabetización institucional, una obra que reúne los trabajos literarios de estudiantes de la institución.

El evento contó con la presencia de la supervisora de nivel Medio, Sonia Vaca; la vicedirectora, Susana Torres; docentes; estudiantes autores y público en general.

La presentación del ejemplar estuvo a cargo de cuatro alumnas del establecimiento: Neyen Quipildor, Roció Ramos, Celeste Rengipo y Nora Benicio, quienes además figuran como autoras de uno de los trabajos incluidos en la antología.

El coordinador general del evento, Máximo Mamani, habló de la iniciativa. Es el autor del prólogo, que fue leído por el profesor René Bejarano, quien expresó: El libro Voces al viento refleja la esencia de la Puna y transmite el espíritu de lo que representa este objeto cultural complejo: un libro. En sus páginas recorremos diversos caminos, memorias y recreaciones de sentido. Se presentan textos narrativos, líricos y dramáticos con la fuerza y el sello de adolescentes que hoy forman parte del selecto grupo de quienes han publicado una obra...".

La vicedirectora del establecimiento Susana Torres también dirigió un mensaje a los presentes, destacando la importancia de brindar espacio donde los jóvenes puedan expresarse y dejar huella con sus escritos. "La voz de nuestros estudiantes también es la voz de Abra Pampa, que se eleva para decir: "Aquí estamos, somos parte y tenemos ganas de contar. Cada página de este libro es la certeza de que en las aulas también se aprender a mirar el mundo con ojos nuevos".

"Ellos nos recuerdan que la escritura no es solamente un ejercicio académico, sino un acto de libertad, de identidad y de construcción colectiva. Agradezco enormemente a los docentes que han acompañado esta instancia", finalizó.

A su turno, La supervisora Sonia Vaca se dirigió a los docentes y autores, subrayando el valor de acompañar y estimular la producción literaria en el ámbito escolar.

La jornada estuvo marcada por la lectura de algunos textos seleccionados de la antología, compartido por las alumnas que encabezaron la presentación. Antes del cierre, dialogamos con el profesor Máximo Mamani, quien, visiblemente emocionado expresó: "El trabajo realizado representa una gran satisfacción y un aporte significativo para la puna jujeña, ya que un libro no se escribe todos los días. Los alumnos comparten la alegría de integrarse al mundo de la literatura, cuyo objetivo es enseñarles a leer y escribir para que puedan convertirse en autores de la historia de la puna. Este libro, "Voces al viento", es más que páginas impresas: es una invitación a que las voces de los jóvenes se expandan como el viento, llevando sueños y memorias a todos los rincones, porque la palabra, como el viento, no conoce fronteras". Sus palabras reflejaron la satisfacción de ver concretado un proyecto que no solo reúne escritos, sino que también abre puertas para que los jóvenes autores compartan sus historias con la comunidad.

"Voces al viento" es la prueba de que cuando se brinda oportunidad y confianza, los jóvenes pueden transformar sus ideas en obras.