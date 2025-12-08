Diez colegios van al último sorteo de 1º

El anhelo por ingresar a ciertos colegios secundarios volvió a reflejarse en la tercera y última preinscripción para 1º año del ciclo lectivo 2026, donde 10 establecimientos van a sorteo en el Inprojuy el miércoles -a las 16- por tener sobredemanda. Cinco de ellos ya habían entrado en el segundo sorteo por contar con más interesados que bancos disponibles y tres poseen un pequeño remanente muy solicitado.

Así, en el "podio" de las preferencias del 2 y 3 de diciembre se ubicó el Centro Polivalente de Arte "Profesor Luis Alberto Martínez" con 205 preinscriptos para 29 vacantes; la Escuela de Comercio Nº 2 "Malvinas Argentinas" con 195 interesados en los 19 bancos y la Escuela de Educación Técnica Nº 2 "Profesor Jesús Salazar" con 177 postulantes para apenas 9 lugares.

También recibirán un "momento" a través de los bolilleros para definir los ingresantes: el Colegio Secundario Nº 2 "Francisca Triguero de Rocha Solórzano" con 116 preinscriptos para 20 vacantes; el Colegio Secundario Nº 3 "San José" de Perico con 80 candidatos a 14 bancos; el Colegio Secundario Nº 56 de El Carmen donde hay 24 interesados en 8 lugares; la Escuela de Comercio Nº 1 "Dr. José Ingenieros" de San Pedro con 59 preinscriptos para 25 vacantes ; la Escuela Nº 1 "José Manuel Estrada" de Perico con 73 preinscriptos para 10 sitios; la Escuela de Educación Técnica Nº 2 "Dr Horacio Guzmán" de San Pedro con 37 registrados para 15 lugares y la Escuela Normal Superior "General San Martín" de Libertador General San Martín con 48 preinscriptos para 23 vacantes.

Ya tienen banco

Mientras que hubo más de 700 alumnos de 7º grado que ya tienen la asignación directa para ingresar a 81 secundarios sin sobredemanda.

De ese grupo se destaca la paridad en el Bachillerato Provincial Nº 22 de Palpalá con 20 interesados en los 20 lugares; en el Colegio Secundario de Artes Nº 42 fueron 25 para 25; en el Colegio Secundario Nº 39 18 para 18; en el Colegio Secundario Nº 47 "René Favaloro" de Libertador se cubrieron exacto las 20 vacantes; en el Colegio Secundario Nº 48 los 12 sitios, en el Colegio Secundario Nº 67 de Monterrico las 10 plazas y en la Técnica Nº 1 de Maimará las 19 vacantes.

El cronograma original del Ministerio de Educación tuvo el desfasaje de un día por el feriado nacional del 24 de noviembre que no estaba contemplado. Ahora según lo informado por el Ministerio de Educación en sus redes sociales el tercer y último sorteo se efectuará el 10 de diciembre, a las 16, en el Inprojuy.

No se especificaron fechas posteriores. En las publicadas al inicio del procedimiento figura que el 11 de diciembre se dará a conocer el listado de asignaciones y el 12, 15 y 16 deben confirmar la inscripción.