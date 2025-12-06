Empresarios ofrecen instalaciones para la Cena Blanca 2025

Luego del fuerte temporal que vivimos en la capital provincial y en el que se vio obligada la suspensión de la Cena Blanca 2025 dos empresarios de salones bailables ofrecen sus instalaciones para que los egresados puedan vivir de una noche soñada.

El Complejo Sandoval a través de un comunicado en redes sociales expresó “El Complejo Sandoval informa que pone a disposición de todas las promociones 2025 de San Salvador de Jujuy su salón `principal para la realización de la Cena Blanca gratuitamente.”

En tanto desde el Martinazo Rex hacen saber a toda la comunidad que “se solidariza con los jóvenes estudiantes de la Cena Blanca, poniendo a disposición el salón más grande de la Argentina para que puedan vivir su noche soñada. Sabemos el enorme esfuerzo que realizan las familias y los chicos para poder llegar a este momento, y queremos que solo se dediquen a disfrutar su pasarela y su gran cena, como un recuerdo inolvidable que quede para siempre en sus vidas. Nuestra total solidaridad y apoyo para todos los estudiantes. Estamos a disposición.”