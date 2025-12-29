24°
El Tiempo en Jujuy

Continúa el alerta amarillo para toda la provincia

Si bien la temperatura máxima irá en aumento en los próximos días, van a continuar las precipitaciones.

Lunes, 29 de diciembre de 2025 07:29

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para hoy un alerta amarillo para toda la provincia por tormentas fuertes. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Para la capital se espera una temperatura mínima de 19 °C, mientras que la máxima llegará a los 27 °C con probabilidad de tormentas fuertes durante toda la jornada.

Cuáles son las recomendaciones ante tormentas, según el SMN
Frente a este escenario, el SMN recomendó:

  • Evitar salir durante las tormentas.

  • No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

  • Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

  • Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

  • Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

